ChemPartner embauche Dr. Steven Yu comme Vice-Président des Bio-analyses Régulées

SHANGHAI, le 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Shanghai ChemPartner a annoncé avoir nommé Dr. Steven Yu, comme Vice-Président des Bio-analyses Régulées au siège social de l'entreprise à Shanghai en Chine.

Dr. Yu travaille depuis plus de 15 ans dans le développement de médicaments et a une expérience considérable dans le développement et la validation de tests, dans le développement de marqueurs biologiques, dans l'identification de l'immunogénicité et de la transformation biologique ainsi que dans la sélection des doses cliniques et de la conception d'essais cliniques. Avant de rejoindre ChemPartner, Dr. Yu a travaillé une partie de sa vie pour des entreprises pharmaceutiques internationales telles que Amgen, Boehringer Ingelheim, Shire, et Takeda.

« Le métabolisme, la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie des médicaments sont des éléments clés dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments. Il nous fallait l'expérience d'un des meilleurs dans l'industrie pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et cela inclut les clients du secteur biologique et élargir notre gamme de services dans le secteur des bio-analyses régulées. L'expertise, le savoir et le dévouement de Dr. Yu font de lui le chef d'équipe idéal, » affirme Dr. Lilly Xu, Vice-Présidente Générale du département de recherches sur le métabolisme, la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie des médicaments.

Depuis sa création en 2007, le département de recherches sur le métabolisme, la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie des médicaments est l'une des divisions de recherches de l'entreprise qui se développe le plus rapidement. Ce développement témoigne de la qualité des performances et de l'expérience de la direction en charge de l'équipe scientifique.

« Grâce aux importants financements reçus par les entreprises pharmaceutiques internationales et les entreprises « capital-risque », il nous est désormais plus rapide de faire tester et approuver les médicaments. L'industrie de recherche contractuelle (CRO) se métamorphose pour jouer un rôle encore plus important dans la découverte et le développement de médicaments. Je suis vraiment heureux de rejoindre ChemPartner pour sa réputation de confiance et sa large gamme de produits. ChemPartner a un potentiel d'expansion énorme pour répondre aux besoins de l'industrie. Ensemble, mon expérience avec les grands groupes pharmaceutiques et l'accent que met ChemPartner sur la qualité et l'innovation vont permettre à l'entreprise de poursuivre sa mission de répondre aux besoins de nos clients de l'industrie biopharmaceutique comme si nous faisions partie de leur équipe, » déclare Dr. Yu.

Le département de recherches sur le métabolisme, la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie des médicaments de ChemPartner est divisé en groupes de bio-analyses (petites et grosses molécules, découvertes et bio-analyses régulées), ADME in vitro, pharmacocinétique, et toxicologie. L'équipe du département de recherches sur le métabolisme, la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie des médicaments travaille en étroite collaboration avec les départements de Chimie, Biologie et Pharmacologie et du secteur biologique et soutient la médecine translationnelle de par son savoir sur le développement des formules, l'extrapolation PK, la corrélation PK/PD et sur l'analyse de marqueurs biologiques et cela comprend également les marqueurs métabolomiques.

À propos de ChemPartner

