Chen Haiyong de Huawei : L'intelligence stimule l'innovation et la collaboration prépare l'avenir

BARCELONE, Espagne, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- La 2e édition du New Calling Industry Development Forum du MWC 2024, organisé par GTI et China Mobile et co-organisé par Huawei, a vu Chen Haiyong, président de CS&IMS Domain, Huawei Cloud Core Network Product Line, prononcer un discours d'ouverture intitulé « L'intelligence stimule l'innovation, la collaboration prépare l'avenir ». Dans ce discours, il a expliqué la stratégie d'évolution vers les réseaux d'appels 5.5G et a proposé une trajectoire pour l'industrie de la voix à l'ère de la 5.5G afin d'atteindre le succès commercial dans de multiples dimensions, telles que le contenu et les opérations de plateforme. L'intelligence permet d'offrir des services plus innovants et de meilleures expériences pour New Calling. Elle permet de créer une plateforme pour l'écosystème d'applications, de développer de nouvelles options de communication, de stimuler une nouvelle croissance dans l'industrie de la voix et d'obtenir des succès commerciaux partagés.

La communication pour transmettre du contenu et du contenu pour créer de la valeur

Les technologies de communication ont été développées pour faciliter la communication entre les personnes, en particulier ceux sur de longues distances.

Chen Haiyong est convaincu que cette évolution technologique ouvrira la voie au succès dans l'industrie de la voix. Par exemple, des vidéos ultra-HD ont été ajoutées pour permettre au clavier de numérotation de se transformer en une nouvelle plateforme média, ouvrant ainsi un nouvel espace pour les opérations de contenu des opérateurs. Des fonctionnalités intelligentes et interactives ont été ajoutées pour transformer un appel en assistant virtuel, offrant aux utilisateurs des services tels que la traduction, la réception d'appel et la conversion de la parole en texte. Des canaux de données ont été ajoutés pour connecter les appels à l'Internet, permettre aux numéros d'entreprise de servir de plateforme de services d'entreprise et transformer le clavier de numérotation en un portail de services. Par exemple, avec les menus interactifs, les utilisateurs peuvent poser des questions et s'abonner à des services de télécommunications ainsi que réserver des repas ou d'autres services, sans avoir à installer ou à s'enregistrer auprès d'une application. New Calling octroiera une nouvelle valeur aux activités basées sur des plateformes des opérateurs.

L'intelligence stimule New Calling et améliore les expériences de communication

Chen Haiyong a déclaré que Huawei avait lancé New Calling lors du MWC de l'année dernière pour aider les opérateurs à faire évoluer leurs modèles commerciaux de la voix uniquement vers des opérations de contenu. Grâce à l'architecture 1+3+N, New Calling tire parti du réseau fondamental voix & vidéo pour offrir trois capacités d'appel compétitives : les appels UHD, les appels interactifs et les appels intelligents. Ces capacités permettent de déployer une gamme de services innovants. Au cours de l'année écoulée, Huawei a aidé l'opérateur principal à attirer des millions d'utilisateurs de New Calling.

Cette année, Huawei lancera New Calling-Advanced pour améliorer les capacités d'intelligence de New Calling. La fonction de communication multimodale (MCF) sera introduite pour intégrer des composants de traitement intelligents développés par Huawei et par des tiers. Les communications multimodales basées sur la MCF donneront naissance à une variété de services atomiques, tels que la traduction en temps réel et les avatars vocaux en temps réel, permettant ainsi aux opérateurs et aux partenaires industriels de créer davantage de nouveaux services et scénarios. New Calling entre dans l'ère des communications multimodales 5.5G.

Transformer le clavier numérique en une plateforme de service

Chen Haiyong a souligné que le composeur natif offre aux opérateurs un avantage naturel et que les partenaires industriels devraient développer conjointement le composeur natif pour en faire une plateforme de services afin de fournir davantage de services à valeur ajoutée. Grâce au composeur natif, New Calling peut exploiter une bande passante élevée et le calcul haute performance pour offrir aux utilisateurs des expériences optimales. En outre, New Calling permet aux utilisateurs de l'industrie de personnaliser divers services basés sur des mini-applications et des capacités interactives apportées par les canaux de données IMS, maximisant ainsi la valeur des réseaux d'appels des opérateurs.

La croissance de l'industrie de New Calling nécessite des efforts collectifs de la part des opérateurs, des fournisseurs de puces et de terminaux, ainsi que des organismes de normalisation et des organisations sectorielles. Huawei invite d'autres partenaires à participer au développement de New Calling.

CONTACT : [email protected]