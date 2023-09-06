城市研究所的WorkRise公布有关劳动力市场经济流动性的新资源

华盛顿2023年9月6日 /美通社/ -- WorkRise今天宣布推出新的在线资源Working Knowledge，探索支持工人在劳动力市场获得晋升的政策、实践和解决方案。

Working Knowledge提供了最新研究的易于理解的摘要、深入的文章、对关键变革者的采访，以及精选的新闻报道和事件。 它为公共、私营和非营利部门的决策者提供了一站式服务，帮助他们制定和塑造政策，按照他们的需求提供严谨的证据，并以他们可以用来采取行动的格式呈现。 媒体成员可以获得一流的数据，随时用于向观众播出，他们有兴趣了解创造和维持高质量工作的最佳实践。

WorkRise执行董事Todd Greene表示："随着劳动力市场的不断变化，经济决策者需要一个值得信赖的高质量研究和信息来源，以了解如何切实有效地改善工作，帮助更多人攀登经济阶梯，尤其是那些长期以来一直在为出人头地而奋斗的人群。 工人们面临着摆脱低工资工作的挑战，Working Knowledge为渴望改变现状的利益相关者提供了重要资源。"

凭借其不断增长的内容，Working Knowledge加深了人们对劳动人民所需的机会和基于证据的解决方案的理解，以建立一个更加公平、更具弹性的劳动力市场。 如需了解有关这一新资源的更多信息，请访问 https://www.workingknowledge.info。

关于WorkRise

WorkRise是一个由城市研究所(Urban Institute)主办的专注于就业、工人和流动性的从研究到行动的网络。 WorkRise寻求创建一个更加公平和更具弹性的劳动力市场，为低工资工人提供更多机会并加强经济流动性。 WorkRise通过投资研究有前途的实践、计划和政策来履行其使命，旨在为工人，特别是黑人、拉丁裔和原住民、妇女、移民和其他面临历史性和结构性劣势的人创造经济安全和流动性。 WorkRise召集各个领域的利益相关者，开发数据驱动的解决方案，供私营和公共部门领导人实施和推广，改变工人和家庭的生活。

The Urban Institute

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