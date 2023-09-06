Urban Institute 的 WorkRise 宣佈關於勞動力市場經濟流動性的新資源

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The Urban Institute

06 Sep, 2023, 12:00 ET

華盛頓2023年9月6日 /美通社/ -- WorkRise 本日宣佈推出新的在線資源 Working Knowledge，用於探索支援工人在勞動力市場取得進步的政策、做法和解決方案。

Working Knowledge 提供來自最新研究成果的摘要、深度文章、對主要變革者的採訪，以及精選的新聞故事和事件。它為公共、私營和非營利部門的決策者提供了一站式服務，幫助他們制定和構建政策，根據他們的需求提供嚴謹的證據，並以他們可用於行動的形式呈現。媒體成員可獲得一流的資料，進行輕鬆的編輯，然後提供給有意及時了解創造和維持高品質就業最佳做法的受眾。

WorkRise 的執行董事 Todd Greene 表示：「隨著勞動力市場的不斷變化，經濟決策者需要可靠的優質研究和資料來源，了解如何有效改善工作，並幫助更多人攀登經濟階梯，特別是那些長期以來一直努力取得成功的群體。當工人面臨擺脫低薪工作的挑戰時，Working Knowledge 對渴望改變現狀的利益相關者來說是不可或缺的資源。」

憑藉其不斷增長的內容，Working Knowledge 能加深人們對勞動者所需的機會和基於證據的解決方案的理解，以建立一個更公平、更具彈性的勞動力市場。如需有關此新資源的更多資訊，請瀏覽 https://www.workingknowledge.info

關於 WorkRise

WorkRise 是一個由 Urban Institute 主辦的從研究到行動的網路，重點專注就業、工人和流動性。WorkRise 致力於創建一個更加公平、更具彈性的勞動力市場，為低薪工人提供更多機會並增強其經濟流動性。WorkRise 的使命是透過投資對有前途的做法、計劃和政策進行的研究，為工人創造經濟安全和流動性，特別對於黑人、拉丁裔和原住民、婦女、移民和其他面臨歷史和結構性劣勢的群體。WorkRise 召集各個領域的利益相關者，為私營和公共部門領導者開發資料驅動的解決方案，以便實施和擴展，改善工人及其家庭的生活。

The Urban Institute

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