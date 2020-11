Chengdu, China del Suroeste, organizará un evento sobre innovación en la cadena de suministro internacional

A su vez, durante el evento se darán a conocer cuatro nuevos proyectos por medio de presentaciones itinerantes interactivas. Estos proyectos son servicios de la cadena de suministro para la aviación internacional, una plataforma integral de servicios para la cadena de suministro internacional, servicios de avales y trámites aduaneros para dispositivos médicos y una plataforma de servicios logísticos.

Importantes académicos y expertos nacionales y extranjeros aportarán sus perspectivas a la discusión. Cai Jin, vicepresidente de la China Society of Logistics, Ma Jian, secretario general del Institute of Airport Economics, y Jian Ming, decano asociado de la School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, asistirán al evento para hablar sobre nuevas tendencias y oportunidades en la cadena de suministro internacional.

El Dr. Thorsten Jelinek, director del Taihe Institute de Europa Central y exdirector asociado del Foro Económico Mundial, al igual que Wang Yurong, subdirector del Institute for Contemporary China Studies en Tsinghua University, compartirán sus ideas a través de videos.

Asimismo, empresas importantes de la cadena de suministro en Chengdu, incluyendo Cosco Shipping, Fresh Hema de Alibaba y la compañía de servicios de la cadena de suministro de Tianfu International Biot-Town compartirán sus historias de negocios usando videos creativos, discursos y transmisiones en vivo.

Como resultado de la globalización económica, la cadena de suministro internacional se ha convertido en un sector esencial para la reconstrucción de ventajas competitivas por parte de ciudades y regiones. Chengdu fue una de las primeras ciudades incluidas en el piloto de China en innovación e implementación de la cadena de suministro, y su experiencia ha sido ejemplo ha nivel nacional.

Este evento es organizado por la Oficina de Puertos y Logística de Chengdu, la Nueva Comisión de Desarrollo Económico de Chengdu y el gobierno del distrito de Qingbaijiang.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1341978/1.jpg

SOURCE National Business Daily