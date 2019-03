Chengdu divulga sua visão a representantes do mundo todo no SXSW

Durante o evento de divulgação de Chengdu na prefeitura de Austin, Zhang Yingming, diretor-geral adjunto do Departamento de Publicidade do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês, apresentou as estratégias de desenvolvimento e as realizações de Chengdu nos últimos anos. No discurso, Zhang apresentou os avanços políticos, econômicos, socioculturais e tecnológicos de Chengdu, uma das cidades que mais crescem na China. Ele também destacou a meta "Três Cidades e Três Capitais", que contribui para o desenvolvimento mais acelerado de uma cidade mundialmente famosa pela cultura.

"Chengdu definiu uma visão de desenvolvimento municipal com base no conceito de que 'uma montanha conecta duas asas', iniciando assim uma transformação para os próximos mil anos", disse Zhang. "Nossa cultura e nossa economia são líderes na China Ocidental, e Chengdu está se tornando uma das novas cidades de primeira linha da China."

Chengdu e Austin são membros do Fórum Cultural das Cidades Mundiais e têm a intenção de se tornarem cidades amigas. "Fico realmente entusiasmado ao ver o tamanho do grupo, e esta é a primeira delegação do governo chinês a vir a Austin e ao SXSW", disse Steve Adler, prefeito de Austin. "Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhores serão as chances que teremos para esta relação contínua. Sem contar que também é um incentivo para a nossa colaboração futura."

Após o evento de divulgação, a cidade de Chengdu ofereceu a Noite de Chengdu – uma recepção apresentada pelo China Gathering@SXSW. Durante o evento, houve uma tradicional cerimônia do chá de Chengdu e uma ópera com trocas de máscaras da região de Sichuan, surpreendendo os convidados com sua singularidade e estimulando o interesse em aprender mais sobre a cultura de Chengdu.

"Ambas as cidades buscam melhorar o ambiente cultural e veem a inovação como a principal força motriz do desenvolvimento", disse o embaixador Li Qiangmin, cônsul-geral da República Popular da China em Houston. "Espero que possamos ver mais grupos dinâmicos como o de Chengdu mostrarem sua força e seu potencial no SXSW e trabalharem com as principais instituições do mundo para criar um mapa de inovação global."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835067/SXSW.jpg

FONTE ChinaGathering@SXSW

