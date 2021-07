Cherry, filiale d'Argand Partners, réussit son introduction en bourse

Le nombre total d'actions et le prix final de l'offre correspondent à une capitalisation boursière d'environ 778 millions d'euros. Le volume total des actions émises sur le marché primaire et secondaire dans le cadre de l'introduction en bourse s'élève à environ 416 millions d'euros.

Le produit brut de la société provenant du placement des 4 300 000 nouvelles actions s'élève à 138 millions d'euros. Cherry a l'intention d'utiliser le produit net de l'introduction en bourse pour (i) alimenter la croissance organique, notamment pour faire progresser et étendre la position de Cherry en tant que marque mondiale et leader de l'innovation, (ii) alimenter la croissance inorganique par des acquisitions sélectives et (iii) rembourser certaines dettes en cours dans le cadre d'un refinancement de la dette existante.

Heather Faust, associée directrice chez Argand, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir cette étape importante de l'histoire de Cherry et de créer une valeur significative pour nos investisseurs. Cherry est une entreprise de classe mondiale et est bien placée pour progresser et étendre sa position de marque mondiale et de leader de l'innovation. Nous sommes ravis du fort soutien des actionnaires institutionnels que la société a reçu et des réactions extrêmement positives de la part des investisseurs tout au long du processus. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'équipe de direction de Cherry dans la poursuite de sa croissance organique et inorganique. »

Hauck & Aufhäuser a agi en tant qu'unique coordinateur mondial et teneur de livres conjoint, et ABN AMRO (en coopération avec ODDO BHF SCA) et M.M.Warburg & CO ont agi en tant que teneurs de livres conjoints pour l'introduction en bourse.

À propos d'Argand Partners

Argand Partners est une société privée de capital-investissement de taille moyenne basée à New York et dans la région de la baie de San Francisco qui cible les entreprises industrielles leaders du marché dont le potentiel de croissance mondiale est sous-financé et non réalisé. Les sociétés d'Argand ont une forte part de marché, des avantages concurrentiels durables, des caractéristiques défensives et un potentiel de croissance important soutenu par les tendances séculaires de la demande. La société se concentre sur les entreprises de fabrication spécialisée et de services aux entreprises ayant un fort lien avec les États-Unis (siège social, principal marché de croissance ou majorité du chiffre d'affaires) et ayant souvent des activités ou des possibilités d'expansion importantes au niveau mondial.

Argand est un investisseur de contrôle axé sur la croissance qui recherche des situations complexes, souvent à contre-courant, pour mieux acheter. L'équipe utilise une approche pragmatique en matière de partenariat avec la direction pour créer de la valeur tout au long du cycle d'investissement et aider les sociétés partenaires à atteindre leur plein potentiel en tant que sociétés de classe mondiale et leaders du secteur.

À propos de Cherry

Cherry AG, dont le siège social se trouve à Auerbach in der Oberpfalz, en Allemagne, est le premier fabricant mondial de commutateurs mécaniques haut de gamme destinés au marché des claviers de jeu pour PC. Cherry est également l'un des principaux fabricants mondiaux de périphériques d'entrées informatiques, en particulier sur les marchés des jeux vidéo, de la bureautique, de l'industrie, de la sécurité et de la santé. Cherry emploie environ 500 personnes dans des usines de production et des succursales en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Chine, en Autriche et aux États-Unis. Fondée en 1953, la marque Cherry est synonyme de produits de « qualité allemande » conçus et développés spécifiquement pour les besoins de ses clients. En décembre 2019, l'entreprise a ouvert un nouveau siège social et un nouveau site de production à Auerbach, en Allemagne, reflétant les nouvelles valeurs de Cherry, à savoir le « lieu de travail du futur » et le « nouveau travail ». Cherry apporte haute-qualité, passion et design au monde du travail, répondant à la demande des clients finaux et des entreprises qui exigent de leurs périphériques de saisie informatique des performances élevées, une grande durabilité et des fonctionnalités complètes.

AVIS IMPORTANT :

Ce communiqué ne contient ni ne constitue une offre ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres pour toute personne aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou dans toute juridiction pour laquelle ou dans laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale.

Cette annonce ne constitue pas une offre de titres à vendre aux États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le district de Columbia, les « États-Unis »). Les titres auxquels il est fait référence dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »), ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offerts, vendus ou autrement transférés, directement ou indirectement, aux États-Unis en l'absence d'un tel enregistrement, sauf en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières ou dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences, dans chaque cas conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État ou autre juridiction des États-Unis. Toute offre publique de titres à réaliser aux États-Unis se ferait au moyen d'un prospectus qui pourrait être obtenu auprès de Cherry AG et qui contiendrait des informations détaillées sur l'entreprise et la direction, ainsi que sur des états financiers. Il n'y aura pas d'offre publique des titres aux États-Unis.

Sous réserve de certaines exceptions prévues par la législation applicable, les titres mentionnés dans le présent document ne peuvent être offerts ou vendus en Australie, au Canada ou au Japon, ni à aucun ressortissant, résident ou citoyen australien, canadien ou japonais, ni pour leur compte ou leur bénéfice.

