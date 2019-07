Chery aparece em Dubai: inteligência global promove a marca chinesa

Desde o início, a Chery elaborou um excelente plano de globalização, não poupou esforços para alcançar uma melhora estratégica em tecnologia, qualidade e internacionalização, explorou constantemente futuras tecnologias automotivas, criou várias séries campeãs de vendas, como Tiggo e Arrizo, e alcançou resultados incríveis na China e em outros países.

Ao mesmo tempo, a Chery construiu uma equipe internacional de gerenciamento de P&D, reuniu conhecimentos de especialistas no setor automotivo do mundo todo, deu saltos de qualidade em P&D, produção, vendas e serviços e continuou expandindo os mercados nacional e internacional.

Para se tornar uma empresa global, a Chery fez grandes esforços na área de design de produção. Kevin Rice, um designer de automóveis famoso mundialmente, que já trabalhou para a BMW, entrou para a Chery como vice-presidente de design e designer-chefe global, tornando-se responsável pelo design dos veículos de passageiros da Chery no mundo todo. Além disso, a Chery incluiu em sua equipe um grupo com os melhores designers do mundo, inclusive mestres em estética de design ocidental e mestres de design com conhecimento da cultura oriental.

Agora, a Chery está acelerando o desenvolvimento de sua estratégia de integração global e o estabelecimento do seu sistema global de P&D. A empresa fundou dois centros de P&D em Xangai e Wuhu, na China; no Brasil, para realizar P&D localizada; e na América do Norte, para desenvolver software de direção automática para veículos inteligentes.

