Chevron a acquis une licence pour la plateforme Peloton, basée sur le cloud

La nouvelle technologie Peloton aidera Chevron à automatiser la gestion des données afin d'optimiser la visualisation de la géométrie des puits et des données opérationnelles essentielles

HOUSTON, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- Peloton , le leader mondial des solutions logicielles pour l'industrie de l'exploration et de la production pétrolières, a annoncé aujourd'hui que Chevron , la deuxième plus grande compagnie pétrolière des États-Unis, a obtenu une licence pour la solution Peloton Platform basée sur le cloud pour la gestion des données de puits de forage. La technologie de Peloton permet à Chevron de visualiser ses multiples sites de forage dans le monde entier et de gérer les données opérationnelles essentielles au sein d'une seule et même solution, ce qui lui permet de gagner du temps tout en réduisant les coûts et les risques. Chevron est en train de mettre en œuvre la plateforme Peloton pour toutes ses opérations dans plus de 27 pays.

Développée en partenariat avec Microsoft Azure, la plateforme Peloton offre une expérience utilisateur améliorée aux entreprises pétrolières et gazières du monde entier, en leur permettant de visualiser et de gérer des données opérationnelles vitales dans trois domaines de solutions intégrés dans une plateforme entièrement hébergée. Des économies d'échelle significatives sont réalisées en gérant les trois solutions dans une seule plateforme, ainsi que l'extensibilité de l'utilisation des intégrations commerciales à travers les solutions et les intégrations personnalisées par le biais de la plateforme ETL et des API Web.

WellView Allez est l'évolution de WellView sur la plateforme Peloton, intégrant de nouvelles technologies et des améliorations du modèle de données. Cette nouvelle interface, innovante et intuitive, offre une automatisation, une intégration et une visualisation en temps réel pour une analyse et une optimisation des données en toute confiance. Les clients peuvent désormais passer de la saisie manuelle de leurs données à l'importation efficace et automatique des informations exactes dont ils ont besoin, ce qui leur permet de travailler plus intelligemment et non plus dur. Un seul tableau de bord de puits permet d'afficher plusieurs rapports, schémas et suivis temporels qui apparaissent côte à côte, faisant de WellView Allez l'outil le plus puissant pour gérer les flux de travail.

« Nous avons apprécié de travailler avec Chevron au cours des 15 dernières années et plus, et cette vision de transformation numérique témoigne de la collaboration entre nos deux entreprises. Nous sommes ravis que Chevron reconnaisse la valeur de la plateforme Peloton, et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat stratégique avec eux pendant de nombreuses années », a déclaré Monty Meloche, président et COO de Peloton.

Plus de 600 clients du secteur de l'énergie dans le monde font confiance à la technologie Peloton pour doter leurs parties prenantes des outils et des informations nécessaires pour gérer, simplifier et optimiser leurs opérations.

