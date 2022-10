Chi-Biotech lance une solution gratuite d'analyse de séquençage nouvelle génération utilisant le FANSe sur la plateforme en cloud d'Amazon

Ce développement permet aux entreprises de séquençage génétique et aux institutions de recherche du monde entier de bénéficier de services d'analyse précis et efficaces tout en respectant les exigences légales de chaque pays, ce qui représente une réduction des coûts et une plus grande efficacité pour les soins de santé et la recherche.

SHENZHEN, Chine, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Chi-Biotech Co. Ltd. (« Chi-Biotech » ou « la société ») a annoncé qu'après deux ans d'efforts, elle a déployé avec succès sa solution d'analyse de séquençage de nouvelle génération basée sur le FANSe sur Amazon Web Services (AWS). Cette solution gratuite et précise est désormais disponible pour les clients du monde entier, ce qui peut réduire considérablement les coûts et augmenter l'efficacité de la médecine de précision et de la recherche scientifique dans le monde entier.

Le séquençage de nouvelle génération (NGS) séquence en parallèle des milliards de fragments d'ADN. L'alignement de ces lectures sur le génome de référence est la première étape de presque toutes les applications biomédicales. Par conséquent, la précision et la vitesse sont toutes deux essentielles. Les instruments et les procédures expérimentales étant standardisés depuis longtemps, les portefeuilles algorithmiques actuels sont loin d'être satisfaisants : les tests répétés d'un même échantillon donnent souvent des résultats complètement différents, et l'analyse dure souvent plusieurs jours. Chi-Biotech a développé les algorithmes de la série FANSe pour s'attaquer à ces problèmes. Elle donne la priorité à la précision sans compromettre la vitesse. Dans les applications courantes telles que la détermination des mutations génomiques et la quantification du transcriptome, il surpasse les algorithmes traditionnels tels que Burrows-Wheeler Alignment (BWA) et Bowtie en termes de précision et de robustesse, tout en étant extrêmement rapide. En 2020, il a établi le record mondial d'analyse des mutations du génome humain entier en seulement cinq minutes sur un seul ordinateur, et le détient encore aujourd'hui.

FANSe nécessite un équipement serveur haut de gamme pour atteindre ses vitesses extrêmes, ce qui rend difficile pour les petites entreprises et les particuliers de l'exécuter sur leurs propres ordinateurs. Cette situation a conduit Chi-Biotech à entamer la mise en place d'une plateforme cloud en 2014 pour fournir des services d'analyse NGS en un clic aux clients. Aujourd'hui, la plupart des analyses NGS sur la plateforme cloud de Chi-Biotech sont gratuites et ouvertes au public, de sorte que les clients n'ont pas besoin d'acheter leurs propres serveurs ou de maîtriser des connaissances compliquées en bio-informatique. Un nombre croissant de clients internationaux ont manifesté leur intérêt pour l'utilisation de cet algorithme et de cette plateforme cloud remarquable. Pour mieux servir ces entreprises internationales, Chi-Biotech a coopéré avec AWS pour exécuter l'analyse NGS basée sur le FANSe dans les centres de données AWS locaux afin de répondre aux exigences légales selon lesquelles les données de séquençage ne doivent pas être transférées à l'international.

Le Dr Gong Zhang, cofondateur de Chi-Biotech, a déclaré : « L'analyse NGS basée sur le FANSe est désormais établie sur la plateforme de cloud public AWS. Elle a permis de résoudre le problème majeur de la bande passante du réseau. De nombreux utilisateurs peuvent télécharger leurs données de séquençage simultanément, libérant ainsi l'efficacité extrême de l'algorithme FANSe. Les résultats sont disponibles quelques minutes après le téléchargement lorsqu'un nombre suffisant de nœuds de serveur est invoqué. FANSe ne nécessite pas d'accélération matérielle telle que des réseaux de portes programmables (FPGA) ou des unités de traitement graphique (GPU), ce qui signifie qu'AWS peut déployer cet algorithme dans tous ses serveurs actuels dans le monde entier sans coûts supplémentaires, et qu'il peut être facilement mis à jour pour les nouvelles demandes d'application. L'ensemble de la communauté scientifique et des soins de santé du monde entier peut profiter de notre algorithme ultrarapide et précis de manière totalement gratuite. Les gens obtiendront des tests génétiques plus précis et moins chers en utilisant notre système. »

À propos de Chi-Biotech

Chi-Biotech est une société de biotechnologie basée dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Grâce à une technologie omique de pointe, Chi-Biotech offre des solutions omiques complètes : génomique - transcriptomique - translatomique - protéomique, avec une précision et une rapidité élevée, dans le but de mettre en place une médecine de précision et une gestion de la santé plus précises et plus rentables. Chi-Biotech participe au projet de protéome humain (HPP) en offrant les services de son pilier de ressources clés et exploite la base de données officielle neXtProt en Asie. Chi-Biotech développe également des produits créatifs dans le domaine du diagnostic in vitro (DIV) et de la médecine avant-gardiste.

