Chicago Hispanic Health Coalition Celebran ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!® Chicago

CHICAGO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado 24 de agosto de 2024, La Coalición de Salud Hispana de Chicago, la Alianza Nacional para la Salud Hispana y la Fundación para la Salud de las Américas, presentan el decimoctavo evento anual de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en la ciudad de Chicago. Este evento nacional ofrece exámenes de salud y promueve la actividad física y la buena nutrición en las comunidades hispanas, como fuente de salud y bienestar para toda la familia.

"Estamos agradecidos y orgullosos del trabajo y la energía de todos nuestros asociados y voluntarios que hacen de estos eventos un éxito y una celebración de la familia, la vida sana y la cultura. Hemos realizado este evento durante dieciocho años con el simple objetivo de mejorar la salud de la comunidad. La Coalición de Salud Hispana de Chicago se ha asociado con la ciudad de Chicago y cientos de organizaciones locales para brindar exámenes de salud y actividades saludables para todas nuestras familias. Esperamos ver a la comunidad de Chicago y otras comunidades aledañas unirse a nosotros una vez más para celebrar y adoptar estilos de vida saludables". dijo Esther Sciammarella, directora ejecutiva de la Coalición de Salud Hispana de Chicago.

Las familias disfrutarán de un día de diversión que incluirá música en vivo, actividades físicas, exámenes de salud gratis; y remisiones a servicios de salud comunitarios. Además, las familias pueden aprender cómo unirse al Programa Científico All of Us, un esfuerzo histórico para recopilar datos de un millón o más de personas que viven en los EE. UU. para acelerar la investigación y mejorar la salud.

"Para reducir la disparidad en la salud, es necesaria una estrategia multifacética que incluya atención preventiva continua y detección temprana. Es un honor para nosotros proveer apoyo continuo a los participantes de la feria local de salud como parte de este esfuerzo", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc.; director del continente americano de Siemens Healthineers; y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Siemens. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en la salud al promover la atención médica primaria, las pruebas de diagnóstico y la capacitación laboral del sector de salud, como también con apoyo de préstamos de capital a clínicas comunitarias, y es un gran gusto para nosotros respaldar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en la ciudad de Chicago", dijo David Etzwiler, director ejecutivo de Siemens Foundation.

"Nos sentimos honrados de que, con nuestros socios y los muchos voluntarios que se han unido a nosotros este año, podamos ofrecer actividades familiares, ofrecer acceso a exámenes de salud y brindar la mejor información sobre la buena salud y el bienestar", dijo la Dra. Jane. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el grupo líder que aboga por la salud de los hispanos en el país.

Todos están invitados a participar en la feria de salud y bienestar ¡Vive tu vida! ¡Get up! Get Moving!®!

Cuando: Sábado 24 de agosto de 2024 Horario: 10:00 am a 2:00 pm Dónde: UIC Outdoor Field Complex

900 W 14th Pl, Chicago, IL 60608 Precio: ¡GRATIS!

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor visite https://www.nuestrasalud.org/vivetuvida-calendario. Para aprender más acerca del Programa Científico All of Us, por favor visite http://www.joinallofus.org/es/Juntos.

