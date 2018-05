Chico Mendez acredita que Bolsonaro se beneficia com desistência de Joaquim Barbosa

"O voto do eleitoral de Joaquim Barbosa é azul esclarecido. Cresce conforme aumenta renda e escolaridade. Esse eleitor tem uma afinidade com Jair Bolsonaro, por mais contraditório que possa parecer neste momento", avalia o especialista em marketing eleitoral Chico Mendez. Para ele, politicamente, "ganham o Ciro Gomes e Geraldo Alckmin". Porém, ressalta, "o tempo da política não é o tempo do eleitor". "Eleitoralmente, Bolsonaro leva vantagem: porque também leva voto azul", completa.

É importante ressaltar que Joaquim Barbosa despontou, com 10% das intenções de votos segundo pesquisa Datafolha, justamente em um momento em que políticos e partidos tradicionais, como PMDB, PSDB E PT, são alvo de denúncias, processos e prisões. Um dos principais nomes à presidência, por exemplo, o de Jair Bolsonaro, foi recém denunciado por racismo no Supremo Tribunal Federal (STF). Dentro do PSB, agora, o movimento é de que o partido não lance e nem apoie ninguém na disputa presidencial.

O "voto azul" a que se refere o marqueteiro eleitoral é, basicamente, o daqueles eleitores com escolaridade alta: com mais tendência à direita do que à esquerda, justamente porque não dependem tanto do Estado. Já os "eleitores vermelhos" tendem à esquerda porque precisam mais do Estado no dia a dia.

