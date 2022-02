Chico's FAS, Inc. nombra a Eli Kumekpor miembro de la junta

FORT MYERS, Florida, 23 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC RP WIRE/ -- Chico's FAS, Inc. (NYSE: CHS) ("Chico's FAS" o la "Compañía") anunció hoy que Eli Kumekpor de NIKE, Inc. ha sido nombrado miembro de la junta de la compañía (la "Junta") como nuevo consejero independiente, a partir del 21 de febrero de 2022.

El Sr. Kumekpor se desempeña actualmente como vicepresidente global y gerente general de la línea masculina de la marca Jordan en NIKE, Inc., donde es responsable de impulsar la visión, la estrategia y el crecimiento diferencial para este multimillonario negocio minorista omnicanal. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente y director financiero global de la marca Jordan y vicepresidente de Finanzas de Global Nike Woman.

El Sr. Kumekpor es un líder comercial global con más de 20 años de experiencia en liderazgo financiero, estratégico, comercial y operativo en múltiples industrias. Antes de ingresar a NIKE, Inc., el Sr. Kumekpor ocupó puestos de director financiero de división y unidad comercial en empresas públicas, incluidas AstraZeneca y Alcon/Novartis, y aporta una profunda experiencia en la expansión de negocios complejos. Su experiencia anterior abarca múltiples industrias, incluida consultoría administrativa, y posee vasta experiencia en fusiones, adquisiciones y transformación comercial.

"Estamos encantados de que Eli se una a la junta de Chico's FAS", expresó Bonnie Brooks, presidenta ejecutiva de la junta. "Aporta una combinación única de visión financiera junto con experiencia en el desarrollo y ejecución de una estrategia para un minorista cada vez más integrado verticalmente que estamos seguros será valiosa a medida que Chico's FAS continúa su transformación. Esperamos contar con sus conocimientos y experiencia mientras tomamos como base el fuerte impulso de la empresa, impulsamos el crecimiento rentable y ofrecemos valor a nuestros accionistas".

El Sr. Kumekpor comentó: "Es un honor incorporarme a la junta de Chico's FAS en un momento tan crucial. La compañía ha demostrado sólidos resultados, a la vez que sigue cumpliendo con su clientes increíblemente leales en las tres marcas: Chico's, White House Black Market y Soma. Espero trabajar con mis colegas directores y con el talentoso equipo de liderazgo de Chico's FAS para ayudar a guiar a la empresa en su camino hacia el éxito continuo en la industria minorista".

El Sr. Kumekpor es veterano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y obtuvo su grado de maestría en administración de negocios y finanzas de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana y su licenciatura en economía en la Universidad de Texas en Austin.

La compañía también anunció que Stephen E. Watson no se postulará a la reelección para la junta en la reunión anual de accionistas 2022 de la empresa. Según lo exigen las Pautas del Gobierno Corporativo de la empresa, el Sr. Watson, quien cumplió 75 años en 2020, envió una carta tras la reunión anual 2021 de la compañía solicitando su renuncia a la junta. Después de considerar la combinación de directivos con mayor experiencia y los recién llegados, el avance de la compañía en varios asuntos estratégicos y el nombramiento del Sr. Kumekpor, la junta aceptó la solicitud de renuncia del Sr. Watson. El Sr. Watson ha sido miembro de la junta desde 2010. La junta agradece enormemente su profundo compromiso, liderazgo y las numerosas contribuciones tanto a esta como al crecimiento y progreso de la empresa durante sus años de servicio.

Después de los cambios anunciados hoy, a partir del 21 de febrero de 2022, la junta de la compañía estará compuesta por diez miembros, ocho de los cuales son independientes.

ACERCA DE CHICO'S FAS, INC.

Chico's FAS es una compañía de moda con sede en Florida fundada en 1983 en Sanibel Island, Florida. La compañía reinventó la experiencia de venta minorista de moda creando comunidades de moda consolidadas por el servicio, que ponen al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Como una de las tiendas de moda líderes en Norteamérica, Chico's FAS es una compañía de tres marcas únicas: Chico's®, White House Black Market® y Soma®. Cada una de ellas prosperando en sus propias oportunidades potenciales, fundada por mujeres, liderada por mujeres, ofreciendo soluciones que brindan confianza y alegría, según lo que expresan millones de mujeres.

Nuestra empresa tiene una pasión por la moda y, todos los días, ofrecemos ropa, calzado y accesorios, ropa íntima y diseños especializados en nuestras boutiques físicas, boutiques digitales en línea y, a través de StyleConnect™, la herramienta de estilo digital patentada de la compañía que permite a los clientes comprar convenientemente donde quiera y sin importar cuál sea su preferencia.

Al 29 de enero de 2022, la compañía operaba 1,266 tiendas en los Estados Unidos y vendía mercadería a través de 59 ubicaciones de franquicias internacionales en México y 2 ubicaciones de franquicias nacionales en aeropuertos. La mercancía de la compañía también está disponible en www.chicos.com, www.chicosofftherack.com, www.whbm.com y www.soma.com, así como a través de canales de terceros.

Para obtener más información sobre Chico's FAS, visite nuestro sitio web corporativo en www.chicosfas.com. La información en nuestro sitio web corporativo no es, ni debe ser considerada, parte de este comunicado de prensa o incorporada en nuestros registros de la ley federal de valores.

DECLARACIÓN DE PUERTO SEGURO BAJO LA LEY DE REFORMA DE LOS LITIGIOS SOBRE VALORES PRIVADOS DE 1995

Ciertas declaraciones aquí contenidas, incluyendo, sin limitarse a, declaraciones que abordan las creencias, planes, objetivos o expectativas de Chico's FAS con respecto al futuro crecimiento y éxito, así como las citas de la Sra. Brooks y el Sr. Kumekpor constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de los Litigios sobre Valores Privados de 1995, en su forma enmendada. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos o desconocidos, incluyendo, pero no de forma taxativa, nuestra capacidad de llevar a cabo y lograr los resultados esperados de nuestras estrategias comerciales y de marca, información, comercialización y programas de marketing. No existe ninguna garantía de que se obtendrán los resultados, el desempeño o los logros futuros reales expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Se invita a los inversionistas que utilizan declaraciones prospectivas a revisar el último informe anual de Chico's FAS en el formulario 10-K, incluyendo el debate y análisis de la gerencia incluidos en él, para obtener una descripción de otros factores importantes que pueden afectar el negocio de Chico's FAS, los resultados de sus operaciones y la situación financiera. Chico's FAS no se compromete a actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas, incluso si la experiencia o los cambios futuros dejan en claro que los resultados previstos expresados o implícitos en dichas declaraciones no se concretarán.

