Chiesi se torna a primeira farmacêutica do Brasil a receber Certificado Antissuborno ISO 37001

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- É possível apresentar crescimento sustentável e manter a transparência e ética nos negócios? Para a Chiesi Farmacêutica - empresa que desenvolve, fábrica e comercializa medicamentos para o tratamento de doenças respiratórias, neonatologia e doenças raras – é sim possível. Presente desde 1976 no Brasil, a companhia acaba de receber o Certificado Antissuborno ISO 37001 e de se tornar a primeira farmacêutica do Brasil a ter esse reconhecimento internacional.

Criado em 2017, o certificado é realizado pela Organização Internacional para Padronização (tradução livre para 'International Organization for Standardization' (ISO)), presente em 163 países. Ele foi lançado para padronizar o sistema de gerenciamento antissuborno e ajudar as organizações a estabelecer, implementar, manter e melhorar um programa de boas práticas globais contra o suborno – oferta ou aceitação de uma vantagem indevida de qualquer valor como um incentivo ou recompensa para agir ou deixar de agir em relação ao desempenho das suas obrigações.

"Tivemos um crescimento sustentável nos últimos anos e temos planos de continuar expandindo o acesso dos pacientes brasileiros aos nossos medicamentos inovadores. Este certificado reforça nossa imagem positiva no mercado ao mesmo tempo em que deixa claro nossa forma de trabalho para nossos colaboradores, clientes e parceiros. A ISO 37001 auditou e certificou nosso sistema de gestão antissuborno segundo a melhores práticas existentes. Foi uma excelente oportunidade para reforçarmos nossos valores através da conscientização e treinamento dos nossos colaboradores e do aperfeiçoamento contínuo dos nossos processos.", ressalta o presidente da Chiesi Brasil, Rodrigo Lorca.

Para receber a certificação, a Chiesi passou por um ano e meio de preparação para receber a auditoria oficial, que avaliou o sistema de gestão antissuborno da empresa. Realizada por um órgão certificador independente acreditado pelo Inmetro, contou com duas fases: análise documental; e entrevista com a alta liderança e principais áreas de negócio (Compras, Financeiro, Jurídico, Comercial, Licitações, RH, Marketing, Força de Vendas, Operações Industriais, TI, entre outros). Foram 60 colaboradores envolvidos e 31 políticas e processos revisados.

"Temos orgulho em ser uma companhia que busca certificações como essa, mostrando que a ética faz parte do nosso trabalho há muitos anos e que buscamos nos atualizar segundo as melhores práticas. Somos a primeira farmacêutica certificada e esperamos, com isso, trazer uma visão construtiva para um tema complexo e atual contribuindo para um ambiente de negócios mais transparente e produtivo", afirma Larissa Ferreira, gerente de compliance da Chiesi Brasil.

Nos últimos três anos, a empresa conquistou outros certificados de grande relevância no mercado, como: o de Empresa Pró-Ética em 2016 e 2017, emitido pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU); e o de Empresa B-Corp em 2019, apoiadora dos objetivos sustentáveis da ONU, que contempla o trabalho para redução da corrupção e suborno em todas as suas formas.

Sobre o Grupo Chiesi

Com sede em Parma, Itália, a Chiesi Farmacêutica é um grupo internacional de saúde focado em pesquisas com 85 anos de experiência na indústria farmacêutica e presença global em 29 países. A Chiesi pesquisa, desenvolve e comercializa medicamentos inovadores nas áreas de terapia respiratória, medicina especializada e doenças raras. Sua organização de P&D está sediada em Parma (Itália) e está integrada com grupos de P&D na França, EUA, Reino Unido e Suécia para promover os programas pré-clínicos, clínicos e de registro. A Chiesi emprega cerca de 6.000 pessoas. O Grupo Chiesi é uma Benefit Corporation certificada. Para obter mais informações, visite https://www.chiesi.com.br/.

FONTE Grupo Chiesi

Related Links

https://www.chiesi.com.br



SOURCE Grupo Chiesi