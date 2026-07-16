Chiffre d'affaires de Nedap en hausse de 13 %, marge d'exploitation à 12,1 %

Tous les marchés clés contribuent à la croissance du chiffre d'affaires

GROENLO, Pays-Bas, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ --

Points clés

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 152,0 millions d'euros (1er semestre 2025 : 134,9 millions d'euros). Le chiffre d'affaires sur les principaux marchés a progressé de 14 %.

Le chiffre d'affaires récurrent a augmenté de 17 % (1er semestre 2025 : 11 %) et représente 42 % du chiffre d'affaires total (1er semestre 2025 : 40 %).

Le bénéfice d'exploitation a progressé pour se situer à 18,3 millions d'euros (1er semestre 2025 : 13,8 millions d'euros). La marge d'exploitation a atteint 12,1 % (1er semestre 2025 : 10,3 %).

Rob Schuurman, PDG a déclaré : « À mi-parcours de l'année, nous continuons à avancer comme prévu dans le cadre de notre stratégie Step Up! Le chiffre d'affaires a progressé dans les quatre marchés clés au cours du premier semestre, le secteur de l'élevage ayant largement contribué à cette croissance. Le chiffre d'affaires récurrent a poursuivi sa croissance, reflétant l'adoption croissante de nos solutions de technologie de jumeau numérique dans les processus métier clés de nos clients, et la part croissante de ces solutions dans la composition de notre chiffre d'affaires a permis d'améliorer la rentabilité sous-jacente. »

Chiffres clés

En millions d'euros ou en pourcentage S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires 152,0 134.9 13 % Chiffre d'affaires récurrent 63,3 54,2 17 % Valeur ajoutée en % du chiffre d'affaires 74,8 % 73,2 %

Bénéfice d'exploitation 18,3 13,8 33 % Marge d'exploitation1 12,1 % 10,3 %

Bénéfice net 14,7 10,9 35 % Bénéfice par action (€ x 1) 2,22 1,65 35 %

30/6/2026 30/6/2025

Ratio dette nette/EBITDA -0,2 0,6

Solvabilité 59 % 55 %









1 Le bénéfice d'exploitation est exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires.

Perspectives

Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires au second semestre 2026 par rapport au second semestre 2025, soutenue par l'adoption croissante de nos solutions par les clients dans l'ensemble de nos marchés. Nous continuons à privilégier une croissance durable à long terme et nous poursuivrons nos investissements en conséquence, en accordant une attention particulière à la plateforme technologique de Nedap, à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. L'évolution de la situation géopolitique et les conditions du marché pourraient influencer le rythme de croissance du chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année.

Implémentation de notre stratégie

Dans le cadre de la mise en œuvre de « Step Up! », nous continuons à nous concentrer sur la création et le déploiement à grande échelle de solutions qui apportent de la valeur ajoutée à nos clients et aux marchés qu'ils desservent. Dans nos quatre marchés clés, l'adoption de la technologie du jumeau numérique et des solutions « as-a-service » a continué de progresser. Cette évolution a contribué à la croissance du chiffre d'affaires récurrent.

Nous avons continué à investir dans la plateforme technologique de Nedap, qui couvre l'infrastructure cloud, la cybersécurité et l'intelligence artificielle et qui prend en charge à la fois les stratégies de cloud privé et de cloud public, tout en nous offrant un contrôle accru de nos solutions. Ces investissements contribuent au développement et à l'extension de nos solutions. Ils nous permettent également d'appliquer à plus grande échelle, dans l'ensemble de notre portefeuille, des capacités et des technologies développées pour un marché donné. On peut citer à titre d'exemple le système de conception initialement développé pour Ons® dans le secteur de la santé et qui est désormais utilisé dans d'autres solutions cloud de Nedap, notamment Pace dans le domaine de la sécurité. Afin de renforcer notre leadership technologique dans l'ensemble de Nedap, nous avons nommé un directeur technique au sein de l'équipe de direction de Nedap.

Nous allons organiser une journée dédiée aux marchés financiers à la mi-2027, au cours de laquelle nous présenterons la prochaine étape de notre stratégie. Les détails seront communiqués en temps voulu.

Principales évolutions du marché

La pertinence de nos solutions a continué de se traduire par une adoption croissante par les clients dans nos principaux marchés, comme en témoignent plusieurs nouveaux contrats signés au cours du premier semestre. Par ailleurs, nous avons investi dans les capacités favorables à notre croissance à long terme : élargissement du champ d'application de nos solutions et augmentation de notre capacité de production.

Dans le secteur de la santé, l'arrivée de nouveaux clients dans les domaines de la prise en charge des personnes en situation de handicap, de l'accompagnement des jeunes et de la médecine générale a renforcé notre position dans le cadre de la transition vers les soins en réseau. Ces secteurs de soins revêtent une importance stratégique pour la mise en place d'un système de santé plus connecté, plus ouvert et plus durable, et l'adoption d'Ons® Suite illustre l'adéquation de nos solutions avec les processus concrets des professionnels de santé dans ces secteurs. MediKIT et Luna ont également contribué à la croissance du chiffre d'affaires au cours du premier semestre.

Dans le secteur de l'élevage, la demande croissante des producteurs laitiers pour des informations fondées sur des données concernant la santé et les performances de leur troupeau a favorisé l'adoption de la plateforme de suivi des vaches et, par conséquent, la demande pour les SmartTags, les SmartSight et l'ensemble de la gamme de produits. Pour maintenir cette croissance, nous avons mis en service aux Pays-Bas une nouvelle ligne de production entièrement automatisée dédiée aux SmartTag, ce qui a permis d'augmenter considérablement notre capacité de production. Bien que les prix du lait soient restés inférieurs aux niveaux de 2025, les producteurs laitiers ont continué d'investir dans nos solutions, ce qui témoigne d'une forte demande sous-jacente pour l'ensemble de notre gamme de produits. L'adoption de solutions « as-a-service » tant pour SmartTags que pour SmartSight a contribué au maintien de la croissance du chiffre d'affaires récurrent.

Dans le secteur de la distribution, la mise en place de nouveaux partenariats à long terme avec des clients a mis en évidence l'adoption croissante de notre moteur de gestion des stocks, les distributeurs cherchant à bénéficier d'une meilleure visibilité de bout en bout sur leurs stocks et à mettre en place des opérations davantage fondées sur les données. Nous avons poursuivi nos investissements dans le moteur d'inventaire, afin de regrouper les mouvements de marchandises entre les magasins, les centres de distribution et les usines au sein d'une vue d'ensemble fiable, intégrée aux processus clés de nos clients. Grâce aux informations fournies par le moteur d'inventaire, les détaillants dynamisent leurs ventes, réduisent leurs coûts et limitent leurs pertes, tout en offrant une expérience d'achat omnicanale fluide. La dynamique des nouvelles affaires reste forte en Amérique du Nord et dans l'EMEA.

Dans le domaine de la sécurité, les investissements continus des clients dans les solutions d'accès mobile et d'identification à longue portée ont été les signes d'une demande croissante en matière de gestion sécurisée et efficace des accès. Le chiffre d'affaires récurrent a continué d'augmenter grâce au développement des solutions basées sur le cloud, telles que Pace et Mobile Access. Nous avons également ouvert un nouveau bureau en Arabie saoudite afin de renforcer notre présence sur un marché où nous envisageons des opportunités de croissance intéressantes à long terme pour nos solutions de sécurité. L'instabilité géopolitique du Moyen-Orient a retardé les lancements, ce qui a eu un impact négatif sur les résultats du premier semestre.

Situation financière au premier semestre 2026

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 a atteint 152,0 millions d'euros, soit une hausse de 13 % par rapport au premier semestre 2025 (134,9 millions d'euros). Le chiffre d'affaires dans nos principaux marchés a augmenté de 14 %. Tous les marchés clés ont enregistré une hausse du chiffre d'affaires. Le secteur de l'élevage a bénéficié d'une croissance particulièrement forte au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires récurrent, c'est-à-dire celui provenant des abonnements logiciels (licences) et des services, a augmenté de 17 % pour atteindre 63,3 millions d'euros au premier semestre 2026 (premier semestre 2025 : 54,2 millions d'euros), représentant 42 % du chiffre d'affaires (premier semestre 2025 :40 %).

La valeur ajoutée est passée de 98,7 millions d'euros au premier semestre 2025 (73,2 % du chiffre d'affaires) à 113,7 millions d'euros au premier semestre 2026 (74,8 % du chiffre d'affaires). Cette amélioration s'explique par une part plus importante du chiffre d'affaires récurrent et par une amélioration des marges sur les livraisons de produits.

Coûts d'exploitation

Le total des coûts d'exploitation a augmenté de 12 %, passant de 84,8 millions d'euros au premier semestre 2025 à 95,4 millions d'euros au premier semestre 2026.

Les frais de personnel (y compris les intérimaires et les travailleurs en intérim) ont augmenté pour atteindre 69,0 millions d'euros au premier semestre 2026, comparé à 61,9 millions d'euros au premier semestre 2025. Ce montant comprend une provision non récurrente de 2,4 millions d'euros au titre des obligations prévues en matière d'emploi. Notre effectif en équivalent temps plein à la fin de la période a augmenté de 3 %, passant de 1 020 au premier semestre 2025 à 1 055 au premier semestre 2026. Les charges de personnel sous-jacentes par équivalent temps plein ont augmenté conformément aux hausses salariales annuelles prévues par la convention collective. Par ailleurs, le recours à la main-d'œuvre intérimaire a augmenté.

Les autres charges d'exploitation sont passées de 16,6 millions d'euros au premier semestre 2025 à 19,8 millions d'euros au premier semestre 2026. Les dépenses liées au développement et à l'informatique ont augmenté de 1,8 million d'euros, principalement en raison des fonctionnalités de la suite Ons®, de l'intelligence artificielle et des licences. En ce qui concerne les autres charges d'exploitation, les frais de marketing et de vente ont augmenté de 1,5 million d'euros en raison d'une provision pour créances irrécouvrables de 0,7 million d'euros et d'un investissement de 0,8 million d'euros dans des activités de marketing direct. Les écarts de change se sont soldés par une perte de 0,1 million d'euros au premier semestre 2026, contre une perte de 0,3 million d'euros au premier semestre 2025.

Les amortissements ont augmenté en passant de 5,1 millions d'euros au premier semestre 2025 à 5,4 millions d'euros au premier semestre 2026. Les amortissements ont augmenté pour atteindre 1,2 million d'euros (1er semestre 2025 : 0,7 million d'euros), principalement en raison du début de l'amortissement des lecteurs RFID Pro-Line de la division de commerce de détail. Au premier semestre 2026, aucune dépréciation n'a été comptabilisée (premier semestre 2025 : 0,6 million d'euros).

Bénéfice d'exploitation

Le bénéfice d'exploitation (EBIT) pour le premier semestre 2026 est de 18,3 millions d'euros, par rapport à 13,8 millions d'euros au premier semestre 2025. La marge d'exploitation, c'est-à-dire le bénéfice d'exploitation exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, s'est élevée à 12,1 % au premier semestre 2026 (premier semestre 2025 :10,3 %).

Coûts de financement et fiscalité

Les coûts de financement nets ont diminué et représentent à 0,1 million d'euros au premier semestre 2026 (premier semestre 2025 : 0,3 million d'euros), grâce à une moindre dépendance vis-à-vis de la dette externe. Les charges fiscales au premier semestre 2026 se sont élevées à 3,5 millions d'euros (premier semestre 2025 : 2,6 millions d'euros). Le taux d'imposition effectif est resté globalement stable à 19,1 % (1er semestre 2025 : 19.5 %).

Résultat du semestre

Le bénéfice net du premier semestre 2026 s'est élevé à 14,7 millions d'euros, contre 10,9 millions d'euros au premier semestre 2025. Le bénéfice par action est passé de 1,65 € au premier semestre 2025 à 2,22 € au premier semestre 2026. Le nombre moyen d'actions en circulation au premier semestre 2026 s'élevait à 6 623 005 (premier semestre 2025 : 6 600 558). Cette augmentation résulte de la cession d'actions détenues par la société pour financer les plans de participation des salariés.

Situation financière

Le total du bilan est passé de 136,4 millions d'euros au 31 décembre 2025 à 135,9 millions d'euros au 30 juin 2026. Le poste clients et autres créances a augmenté à un rythme plus lent que le chiffre d'affaires. Les stocks ont continué de baisser. Le passif à court terme est passé de 41,7 millions d'euros au 31 décembre 2025 à 49,1 millions d'euros au 30 juin 2026. Cette augmentation s'explique par un décalage dans le calendrier des paiements d'impôts, par la constitution de provisions pour les obligations liées au personnel et par l'augmentation du passif, qui va de pair avec la hausse du chiffre d'affaires. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont passés de 3,4 millions d'euros au 31 décembre 2025 à 3,9 millions d'euros au 30 juin 2026.

Le ratio dette nette/EBITDA était de -0,2 au 30 juin 2026 (+0,6 au 30 juin 2025). Le taux de solvabilité s'élevait à 59 % au 30 juin 2026 (55 % au 30 juin 2025). Au 30 juin 2026, aucune ligne de crédit n'avait été utilisée (15,7 millions d'euros au 30 juin 2025). La dette nette est désormais négative, étant de -3,9 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 13,0 millions d'euros au 30 juin 2025.

Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie d'exploitation se sont élevés à 30,2 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 22,2 millions d'euros au premier semestre 2025. Cette évolution s'explique principalement par l'amélioration du bénéfice d'exploitation et du fonds de roulement.

À propos de Nedap N.V.

Nedap est un chef de file de la technologie des jumeaux numériques, qui relie les mondes physique et numérique des soins de santé, du bétail, du commerce de détail et de la sécurité. Grâce à notre philosophie « La technologie au service de la vie », nous créons des solutions durables et avant-gardistes qui aident les particuliers et les entreprises à réussir dans un monde en constante évolution.

Nedap compte plus de 1 000 employés et exerce ses activités à l'échelle mondiale. La société a été fondée en 1929 et est cotée sur Euronext Amsterdam depuis 1947. Son siège social est situé à Groenlo, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rianne Jans

Directrice financière

+31 (0)544 47 11 11

[email protected]

nedap.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des prévisions du conseil d'administration fondées sur des informations et des hypothèses actuelles, qui sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou événements réels sont susceptibles d'être différents de ces prévisions en raison de l'évolution de la conjoncture économique, de l'évolution de certains marchés, des commandes de clients individuels et/ou d'autres facteurs.

Nedap ne peut être tenue de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document ni d'en assumer la responsabilité, qu'elles concernent de nouvelles informations, des événements futurs ou tout autre élément de ce type, sauf si la loi l'y oblige.