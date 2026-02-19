Chiffre d'affaires et ventes records pour TEMSA sur les principaux marchés européens

Forte d'un chiffre d'affaires de 554 millions de dollars américains, la marque TEMSA développe sa présence en Europe en progressant régulièrement vers son objectif : 1 milliard de dollars américains de chiffre d'affaires.

ADANA, Turquie, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- TEMSA a réalisé en 2025 les meilleures performances financières et opérationnelles de son histoire pour atteindre un chiffre d'affaires record, tout en étendant de manière significative sa présence en Europe.

Evren Güzel, directrice générale de TEMSA

Malgré un contexte difficile pour l'industrie mondiale des véhicules utilitaires, la société a accru son chiffre d'affaires en devises de 10 % en glissement annuel pour le porter à 554 millions de dollars américains, son niveau le plus élevé à ce jour. Les ventes internationales ont également augmenté de 7 % pour dépasser les 316 millions de dollars américains.

Evren Güzel, directrice générale de TEMSA, a ainsi commenté ces résultats : « Dans une année marquée par la volatilité économique et la pression du marché, notre capacité à surpasser la concurrence démontre la puissance de notre organisation et la clarté de notre stratégie à long terme. Nous avons associé excellence opérationnelle et gestion financière disciplinée afin de générer depuis cinq ans un flux de trésorerie disponible positif. »

Des performances records dans toute l'Europe

L'Europe reste au cœur de la stratégie de croissance de TEMSA. En 2025, l'entreprise a atteint le volume de ventes annuelles le plus élevé de son histoire sur plusieurs marchés clés, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique et la Grèce.

TEMSA a considérablement étendu sa présence sur les marchés à conduite à droite, augmentant ses livraisons de 60 % par rapport à l'année précédente. Au Royaume-Uni et en Irlande, le parc de véhicules de la société s'établit désormais à 673 unités, soit une part de marché d'environ 15 % dans le segment des autocars.

Grâce à une commande de 10 unités au Portugal, la société a en outre effectué sa plus importante livraison groupée à ce jour d'autocars électriques interurbains LD SB E. En Lituanie, 15 véhicules électriques MD9 ont été récemment expédiés pour rejoindre le réseau de transport public du pays et venir consolider la gamme de véhicules électriques de TEMSA en circulation sur le continent.

En plus de sa croissance sur les marchés où la société est déjà bien établie, TEMSA a fait son entrée dans six nouveaux pays européens en 2025 : la Finlande, la Norvège, la Pologne, la Croatie, Malte et l'Albanie. Elle renforce ainsi une présence régionale qu'elle ne cesse de développer.

L'un des plus vastes portefeuilles de produits à émission nulle de l'industrie

Proposant 11 modèles à zéro émission destinés aux segments urbain, interurbain et des autocars, TEMSA confirme sa position parmi les fournisseurs de mobilité électrique les plus complets du secteur.

S'appuyant sur près de vingt ans d'expérience en R & D dans le domaine de l'électrification et sur son installation interne d'assemblage de batteries, l'entreprise conçoit et développe ses propres systèmes de gestion de batterie et unités de commande électronique. Cette intégration verticale permet d'accélérer les cycles d'innovation et de mettre des solutions sur mesure à la disposition des opérateurs des différents marchés.

« Notre ambition est de devenir la marque de mobilité préférée des clients, portée par une solide empreinte mondiale, pour réaliser notre objectif d'un milliard de dollars américains de chiffre d'affaires », a ajouté Mme Güzel. « Nous construisons cette vision sur la base de notre primauté dans les principaux segments cibles, de notre différenciation dans les marchés de niche, de nos partenariats d'écosystème pour la mobilité urbaine, en vue de devenir un centre d'excellence pour l'électrification et les solutions de la mobilité future. »

L'électrification au-delà des bus

TEMSA considère l'électrification comme une transformation plus large de l'écosystème de la mobilité. En se fondant sur ses technologies de batterie et ses capacités d'ingénierie, l'entreprise élargit ses compétences technologiques au-delà du transport routier en mettant au point des solutions de stockage d'énergie et d'électrification pour les applications maritimes et d'autres applications de mobilité.

