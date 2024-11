CHIGEE dévoile le nouveau AIO-6 et expose sa technologie avancée pour moto à l'EICMA 2024

SHENZHEN, Chine, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- 5-10 novembre 2024 | Milan, Italie - Hall 10, stand G91

CHIGEE, qui se consacre à l'amélioration de la sécurité et de l'expérience des motards, présente l'AIO-6 à l'EICMA 2024. Prévu pour 2025, ce modèle est doté d'un grand écran de six pouces, d'une surveillance en temps réel, d'alertes SOS et de fonctions antivol, ainsi que de supports flexibles et d'une configuration sans caméra en option.

CHIGEE brings innovation to motorcycling with its AIO series, XR-2, and smart accessories like the TR100, CG2, and G3.

« Chez CHIGEE, notre mission est d'améliorer chaque trajet en combinant une technologie de pointe avec un design convivial », déclare un porte-parole de CHIGEE. « L'AIO-6 représente notre engagement à fournir une sécurité et une commodité inégalées, adaptées aux besoins des motards modernes. »

En plus de l'AIO-6, CHIGEE présentera sa série phare AIO-5, connue pour ses nombreuses fonctionnalités :

AIO-5 Lite : le modèle le plus complet avec miroir d'écran, détection d'angle mort AI et surveillance de la pression des pneus.

: le modèle le plus complet avec miroir d'écran, détection d'angle mort AI et surveillance de la pression des pneus. AIO-5 Play : fonctionnalité simplifiée avec la mise en miroir des smartphones, à l'exclusion des systèmes dashcam et AI BSD.

: fonctionnalité simplifiée avec la mise en miroir des smartphones, à l'exclusion des systèmes dashcam et AI BSD. AIO-5 Jouer pour BMW : une solution de navigation prête à l'emploi conçue pour les conducteurs de BMW, entièrement compatible avec l'installation Nav Prep existante.

CHIGEE présentera également sa dernière nouveauté, la XR-2 Motorcycle Smart Riding Dashcam, une dashcam économique mais de haute qualité offrant un double enregistrement HD 1080P et une fonction miroir pour smartphone sur un écran haute luminosité de 4,3 pouces, parfait pour une utilisation quotidienne.

Au-delà de ses systèmes phares, CHIGEE présentera des accessoires innovants tels que le support de téléphone CG2, le concentrateur de charge rapide TR100 et le moniteur de pression des pneus G3, qui garantissent une expérience de conduite sûre et confortable.

Les visiteurs sont invités à découvrir les produits de pointe de CHIGEE à l'EICMA, dans le hall 10, stand G91. Les participants auront l'occasion de rencontrer l'équipe de CHIGEE, d'explorer la série AIO-5 et d'assister au lancement de nouveaux produits qui reflètent l'engagement de CHIGEE à optimiser la sécurité, la connectivité et le plaisir de conduire.

À propos de CHIGEE

Créé à Shenzhen, en Chine, CHIGEE met au point des systèmes de conduite intelligents conçus pour permettre aux motocyclistes du monde entier de bénéficier de solutions de pointe en matière de navigation, d'enregistrement et de sécurité. Engagé en faveur de l'innovation, de la qualité et du design centré sur le motard, CHIGEE fraie le chemin à l'amélioration de l'expérience du motard moderne.

