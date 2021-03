Chime Biologics annonce la nomination de Marc Funk comme nouveau directeur du conseil d'administration

« Les activités de Chime Biologics sont en pleine phase d'expansion rapide. Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier des conseils et du soutien d'un dirigeant réputé et expérimenté de la trempe de Marc, un vétéran du marché mondial des CDMO. Nous sommes également convaincus que Marc pourrait apporter beaucoup de nouvelles possibilités de développement à Chime Biologics », a déclaré M. Andrew Ng, directeur du conseil d'administration de Chime Biologics.

« Je suis honoré de rejoindre Chime Biologics et je me réjouis à la perspective de contribuer à sa réussite au fil des étapes ». Marc Funk a déclaré. « Je suis fasciné par la vision de Chime Biologics qui consiste à rendre les produits biologiques de classe mondiale abordables et accessibles à tous les patients du monde entier grâce à l'innovation technologique et manufacturière. Son engagement à fournir des services de développement et de fabrication en sous-traitance centrés sur le client, avec une qualité, une rapidité et une efficacité optimales, correspond également à ce que j'ai toujours défendu. Le marché mondial des CDMO est très prometteur et Chime Biologics jouit d'une très bonne réputation, d'un savoir-faire industriel approfondi et d'une forte présence sur le marché. Elle est déterminée à améliorer constamment sa technologie, sa qualité, sa capacité de production et sa gestion afin de répondre à la demande croissante du marché concernant les meilleurs services CDMO en matière de produits biologiques. Je suis très enthousiaste quant à la capacité de Chime Biologics à devenir l'une des principales sociétés de CDMO sur la scène mondiale, et ce, dans un avenir proche ».

À PROPOS DE CHIME BIOLOGICS

Chime Biologics est une CDMO de classe mondiale implantée en Chine et offrant des services de sous-traitance axés sur le client et économiquement avantageux en matière de développement et de fabrication de produits biopharmaceutiques. Sa première installation mondiale de GE KuBio est située dans la zone de développement de l'industrie biotechnologique de BioLake, à Wuhan (Chine). La société a la ferme intention d'augmenter sa capacité totale à plus de 140 000 litres dans un avenir proche. Chime Biologics est certifiée ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018, et s'engage à maintenir le plus haut degré d'intégrité. Depuis 2016, Chime Biologics fournit à ses clients des matériaux cliniques pour les étapes précliniques et cliniques à l'échelle mondiale, et soutient leurs échelles de production de 50 L, 200 L, 500 L à 2 000 L dans le cadre d'études préliminaires à l'IND jusqu'aux dernières étapes de la CFC. Depuis lors, Chime Biologics fournit des produits cliniques à plus de 20 pays dans le monde.

