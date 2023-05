China Cycle 2023: CST stellt das Zweiradreifenprodukt CST COREX vor und fördert die nachhaltige Entwicklung für ESG-Projekte weltweit

SHANGHAI, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Cheng shin Rubber (Xiamen) IND., LTD. („CST"), ein führender Hersteller von Zweiradreifen, hat auf der 31. China International Bicycle Fair (China Cycle 2023) CST COREX, ein innovatives Produkt mit ECO-RE-Technologie, vorgestellt.

Unter dem Motto „Sicherer, intelligenter und kohlenstoffärmer" konzentrierte sich die China Cycle, eine der drei größten Fahrradmessen der Welt, auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Fahrrädern und E-Bikes und trug dazu bei, dass die Branche in der Zeit nach der Pandemie wieder Vertrauen fassen konnte.

CST nimmt seit vielen Jahren an der China Cycle teil und setzt sich mit vollem Engagement für die Produktentwicklung und die Trends in der Fahrradindustrie ein. Während der Veranstaltung präsentierte CST seine Erfolge und sein Vertrauen auf der CST ESG Sustainable Material Application Conference (die „Konferenz").

Unterstützung einer besseren Zukunft mit F&E-Vertrauen und ESG-Technologie für nachhaltige Materialien

Auf der Konferenz wurden die Erfolge von CST beim Vorantreiben der Entwicklung von ESG-Technologien für nachhaltige Materialien und deren Anwendungen in den drei Bereichen Reduzierung, Erneuerung und Recycling vorgestellt.

Reduzierung: CST hat die Anzahl der für die Reifenherstellung verwendeten Materialien durch innovative Technologien und die Anwendung von Leichtbaukonstruktionen erheblich reduziert. CST hat insgesamt 4.000 Tonnen Reifenmaterial sowie 2.500 Tonnen synthetischen Kautschuk und Ruß eingespart und damit die CO2-Emissionen bis 2022 um 6.000 Tonnen reduziert.

Erneuerung: CST hat auf innovative Weise einen neuen nachhaltigen und erneuerbaren Rohstoff entwickelt, bei dem weggeworfene Reishülsen zu RHA verarbeitet werden, um Ruß bei der Reifenherstellung zu ersetzen - jedes Kilogramm RHA, das Ruß ersetzt, kann die CO2-Emissionen um 4,15 Kilogramm verringern.

Recycling: CST hat regenerativen Kautschuk aus umweltfreundlichem Latex eingeführt, um die Verwendung von synthetischem Kautschuk durch die Optimierung der Rezeptur und des Produktionsprozesses teilweise zu ersetzen. Statistiken zeigen, dass CST im Jahr 2022 mehr als 600 Tonnen umweltfreundliches recyceltes Gummi verwendet hat.

Der neu auf den Markt gebrachte Zweiradreifen CST COREX ist die jüngste Errungenschaft von CST bei der Verwendung von nachhaltigen ESG-Materialien. Er zeichnet sich durch eine leichte 60TPI-Sidewalk-Karkasse aus, die das Gewicht des Reifens um 15 Prozent reduziert und die damit verbundenen CO2-Emissionen um 0,72 kg verringert. Der Rollwiderstand des Reifens wird um mehr als 10 Prozent reduziert, und die Verwendung von ausrangierten Reishülsen zur Herstellung des nachwachsenden Rohstoffs garantiert zudem ein hervorragendes Handling und Grip bei gleichzeitiger Reduzierung der CO2-Emissionen um 1,07 kg.

Auf der China Cycle 2023 präsentierte CST auch seine führenden Zweiradreifenprodukte, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden, darunter E-BIKE, Small Wheel, Road/Gravel, MTB, City, Sakura, Tubes, Browns Family, DK40 und E-Scooter-Reifen.

"Als globales Unternehmen setzt sich CST aktiv für den Umweltschutz und eine kohlenstoffarme Entwicklung der Gesellschaft ein. Wir haben Nachhaltigkeitskonzepte in die Forschung und Entwicklung, die Produktion und das Management integriert und konzentrieren uns insbesondere auf die Stärkung unserer ESG-Strategien, um Produkte mit weniger Verbrauchsmaterialien und geringerem Energieverbrauch zu entwickeln. In Zukunft werden wir die ESG-orientierten Lösungen auf alle Aspekte der Wertschöpfungskette der Branche ausdehnen und die Entwicklung des umweltfreundlichen Reisens für alle vorantreiben", so Dr. Jamie Xu, Präsident der CST Xiamen Group. CST wird das Tempo im ESG-Bereich kontinuierlich beibehalten. Später wird sich CST verstärkt um Energieeinsparungen und Ökostrom bemühen. Wir wollen die Erde schützen.

Durch die Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzepten und -strategien in die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie in die Unternehmensführung hat CST in der von Tire Business für 2022 erstellten Liste der 75 weltweit führenden Reifenhersteller einen Platz unter den ersten 10 erreicht. Während das Unternehmen die nachhaltige Entwicklung von ESG weiter vorantreibt, wird CST seine Roadmap zum Aufbau eines Ökosystems für grüne Mobilität mit allen Partnern weiter beschleunigen.

