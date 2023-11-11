China Daily: главный вопрос Financial Street Forum -- открытость и сотрудничество для роста

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China Daily

11 Nov, 2023, 15:29 ET

China Daily: в центре внимания форума Financial Street Forum расширение открытости и сотрудничества для общего роста и взаимной выгоды

ПЕКИН, 11 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Основной задачей ежегодной конференции форума Financial Street Forum 2023, проходившей в Пекине со среды по пятницу, которая служит платформой национального уровня для авторитетного представления финансовых политик и благоприятного взаимодействия финансов с реальной экономикой, было определение ориентиров для проведения китайской финансовой реформы, а также развитие и продвижение открытости, сотрудничества и взаимовыгодных результатов на мировой арене.

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More than 400 heavyweight guests attend the Annual Conference of Financial Street Forum 2023 in Beijing.
More than 400 heavyweight guests attend the Annual Conference of Financial Street Forum 2023 in Beijing.

Более 400 высокопоставленных гостей из более чем 30 стран и регионов мира представили свои взгляды на современную экономику и важнейшие финансовые вопросы и обсудили возможности международного сотрудничества и пути преодоления глобальных экономических вызовов, и как финансовый сектор может лучше способствовать экономическому росту.

Конференция на тему «Лучше Китай, лучше мир — расширение финансовой открытости и сотрудничества для общего роста и взаимной выгоды», в рамках которой был проведен один главный форум и три параллельных форума (в общей сложности 22 заседания), была организована Муниципальным народным правительством Пекина, Банком Китая, Национальной администрацией финансового регулирования, Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая, Информационным агентством «Синьхуа» и Государственным валютным управлением КНР.

В центре внимания пяти главных форумов были такие темы, как диалог об ужесточении международной макроэкономической политики для повышения глобальной экономической и финансовой устойчивости. Для углубленного обсуждения этих вопросов были приглашены руководители отделов финансового регулирования, члены политического комитета, директора бирж и генеральные директора широко известных международных корпораций.

На церемонии открытия секретарь Партии Пекина Инь Ли (Yin Li) заявил, что финансовый рынок Китая большой, обладает огромным потенциалом и быстро развивается; а благодаря надежной основе в виде реальной экономики он стал ключевой силой для поддержания глобальной финансовой стабильности.

«Являясь национальным центром финансового управления, Пекин в избытке располагает финансовыми ресурсами, здесь сосредоточены финансовые учреждения, множество талантливых финансистов, это лидер в исследовании и осуществлении финансовых реформ», — сказал он.

Пан Гоншен (Pan Gongsheng), глава Народного банка Китая и руководитель Государственного валютного управления КНР, сказал, что в монетарной политике будет уделяться больше внимания корректировкам между циклами и контрциклической корректировке, поддержанию обоснованной и избыточной ликвидности, поддержке стабильного экономического роста и повышению поддержки важнейших стратегий, ключевых областей и слабых звеньев.

«Рынок будет играть решающую роль в формировании обменного курса валют на обоснованном равновесном уровне», — сказал он.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2272236/More_than_400.jpg

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