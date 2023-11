China Daily : Le Financial Street Forum se concentre sur le renforcement de l'ouverture et de la coopération pour une croissance partagée et des bénéfices mutuels

PÉKIN, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- En tant que plateforme nationale pour la publication officielle des politiques financières et l'interaction bienveillante entre la finance et l'économie réelle, la conférence annuelle du Financial Street Forum 2023, qui se tient à Pékin de mercredi à vendredi, vise à créer une référence pour la réforme et le développement financiers de la Chine et à promouvoir l'ouverture, la coopération et les résultats gagnant-gagnant sur la scène mondiale.

More than 400 heavyweight guests attend the Annual Conference of Financial Street Forum 2023 in Beijing.

Plus de 400 invités de poids venus de plus de 30 pays et régions du monde partagent leurs points de vue sur les sujets économiques et financiers d'actualité et explorent les possibilités de coopération internationale et les moyens de relever les défis économiques mondiaux et la manière dont le secteur financier peut mieux contribuer au développement économique.

Sous le thème « Meilleure Chine, meilleur monde : Renforcer l'ouverture financière et la coopération pour une croissance partagée et des bénéfices mutuels », la conférence, qui comprend un forum principal, trois forums parallèles et un total de 22 sessions, est co-organisée par le gouvernement populaire municipal de Pékin, la Banque populaire de Chine, l'Administration nationale de réglementation financière, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l'Agence de presse Xinhua et l'Administration nationale du contrôle des changes.

Les cinq principaux forums sont axés sur des sujets tels que le renforcement du dialogue macroéconomique international en vue de renforcer la résilience économique et financière mondiale. Les responsables des services de réglementation financière, membres des comités d'orientation, directeurs des échanges et directeurs généraux de multinationales bien connues, ont été invités à mener des discussions approfondies.

Yin Li, secrétaire du Parti de Pékin, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que le marché financier chinois est vaste, riche en potentiel et se développe rapidement ; avec une base solide dans l'économie réelle, il est devenu une force clé pour maintenir la stabilité financière mondiale.

En tant que centre national de gestion financière, Pékin dispose de ressources financières abondantes, d'une concentration d'institutions financières, d'une pléthore de talents financiers et est à l'avant-garde de l'exploration et de la pratique des réformes financières, a-t-il déclaré.

Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine et directeur de l'Administration nationale du contrôle des changes, a déclaré que la politique monétaire accordera davantage d'attention à l'ajustement transversal et anticyclique, au maintien d'une liquidité raisonnable et abondante, au soutien d'une croissance économique stable et à l'accroissement du soutien aux grandes stratégies, aux secteurs clés et aux maillons faibles.

Le marché jouera un rôle décisif dans la formation du taux de change à un niveau d'équilibre raisonnable, a-t-il déclaré.

