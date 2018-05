China Literature fait entrer dans l'ère florissante de la littérature en ligne à l'échelle mondiale alors que sa plateforme internationale Webnovel célèbre son premier anniversaire

Toute une palette d'histoires et des méthodes de paiement

En mai 2017, China Literature a lancé la plate-forme Webnovel afin de fournir rapidement un contenu diversifié et une expérience utilisateur pratique aux lecteurs du monde entier. En l'espace d'une seule année, Webnovel a attiré plus de 10 millions de visiteurs avec une programmation de plus de 150 œuvres traduites en anglais et plus de 620 œuvres originales.

Qidian.com accueille tous les genres très prisés par les lecteurs étrangers, notamment le fantastique, les romans d'amour et les arts martiaux. Pour les œuvres traduites, Webnovel établit des normes de traduction et forme régulièrement de nouveaux professionnels afin de garantir une bonne qualité. Elle dispose d'un réseau de plus de 200 traducteurs et groupes de traduction dans le monde entier. Les traductions anglaises de certains récits sont publiées et mises à jour en même temps que les œuvres chinoises originales. Pour enrichir le contenu, Webnovel s'associe également à des institutions étrangères, telles que Gravity Tales, pour faciliter la mondialisation des œuvres littéraires en ligne.

Webnovel a adopté une gamme de méthodes de paiement qui s'adressent à différents types de lecteurs, notamment le paiement par chapitre, le « wait or pay » (attendre ou payer) et le paiement via un clic sur une publicité pour ouvrir de nouveaux chapitres. China Literature estime que toutes ces mesures novatrices qui offrent des services efficaces et personnalisés visent à rendre ce secteur durable.

L'incubation de nouveaux talents dans le monde entier

China Literature explique que Webnovel n'a pas seulement pour vocation d'être la première plate-forme de lecture des meilleures œuvres littéraires en ligne, mais aussi de servir d'incubateur aux écrivains étrangers. La communauté internationale a accueilli le mouvement avec beaucoup d'enthousiasme. Depuis le 10 avril 2018, les utilisateurs peuvent envoyer des histoires originales sur le site web. Pendant la période d'essai d'un mois, plus de 1 000 écrivains se sont inscrits. Plus de 620 histoires en anglais ont été reçues et lues. La plupart des œuvres sont profondément influencées par la littérature chinoise en ligne et évoquent des thèmes culturels typiquement chinois.

Dans l'optique de développer plus de nouveaux talents, Webnovel a formé une équipe éditoriale qui va explorer les petits trésors de ces histoires en anglais. Les auteurs d'œuvres prometteurs se verront proposer un contrat. Par ailleurs, Webnovel offrira des possibilités d'apprentissage aux écrivains, comme le fait de pouvoir partager l'expertise d'éminents éditeurs ou d'auteurs renommés par le biais de conférences. Les excellents écrivains se verront aussi récompensés par des primes et des prix numéraires.

Webnovel a gagné des jalons en termes d'amélioration de l'expérience utilisateur. Une série d'innovations technologiques est en cours. La plate-forme a, par exemple, mené à bien les projets « Accelerated Mobile Pages » avec Google, qui va créer du contenu mobile optimisé d'un coup et le charger instantanément partout.

Pour célébrer le premier anniversaire de Webnovel, China Literature a dévoilé une série d'évènements liés au classement, dont un où les utilisateurs peuvent voter pour les histoires les plus populaires de la semaine. Les trois premières histoires seront récompensées par des prix en espèces. Qui plus est, le site web a également publié les « Titles of the Year » (titres de l'année). Le titre le plus vu est « Library of Heaven's Path ».

China Literature a d'autres évènements en préparation à New York et à Singapour afin de mettre en contact les écrivains, les traducteurs et les lecteurs du monde entier. China Literature souhaite s'impliquer dans de nombreuses possibilités de renouvellement de la culture chinoise et contribuer à l'avantage innovant et concurrentiel des entreprises chinoises sur le marché mondial.

À propos de China Literature

China Literature Limited est un fer de lance du marché de la littérature en ligne et exploite une grande plate-forme de littérature en ligne en Chine. Les actions de l'entreprise ont été cotées au Premier marché de la Bourse de Hong Kong sous le code 0772, le 8 novembre 2017.



China Literature est un leader du marché à l'aune de l'envergure et de la qualité des écrivains, des lecteurs et des offres de contenu littéraire. Au 31 décembre 2017, l'entreprise comptait 6,9 millions d'écrivains et 10,1 millions d'œuvres littéraires en ligne, rattachées à plus de 200 genres et touchant des millions de lecteurs. En 2017, l'entreprise comptait en moyenne 191,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur sa plate-forme et ses canaux autonomes via des plateformes de distribution associées.

À propos de Webnovel

Webnovel est une plateforme et une communauté de littérature en ligne de premier plan à l'échelle mondiale. C'est une marque affiliée à China Literature. Webnovel s'efforce de proposer des histoires en ligne de grande qualité à des millions de lecteurs sur le marché mondial à travers son site web et son application mobile, en leur offrant une expérience de lecture personnalisée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/694133/China_Literature_Webnovel.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/694131/China_Literature_ranking.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/694132/China_Literature_titles.jpg

SOURCE China Literature