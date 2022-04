China Matters a exploré le plus grand radiotélescope du monde FAST

Le scientifique chinois Nan Rendong a proposé pour la première fois l'idée de construire FAST en 1994. Les 12 années suivantes, Nan et son équipe ont passé au crible 391 cavités potentielles dans les montagnes du Guizhou. Finalement, ils ont sélectionné un site unique et le plus approprié pour la construction de FAST. Ce site est pratiquement exempt de toute interférence provenant des signaux liés à l'activité humaine. Et il y a de nombreuses grottes calcaires englouties qui forment un "gouffre" naturel pouvant abriter l'équipement astronomique.