China Matters documente la renaissance des sources de Jinan, vieilles de 3500 ans

Tôt le matin, des centaines de résidents locaux, pour la plupart des personnes âgées, déposent leurs chariots de courses remplis de bouteilles d'eau vides dans le quartier de la source Heihu. Ils s'apprêtent à les remplir au maximum avant de les ramener chez eux. L'eau de source est douce et beaucoup utilisée par les habitants pour cuisiner et préparer le thé. Ici, il existe un lien fort entre les habitants et les sources.

Avec plus de 3500 ans d'histoire, les sources font aujourd'hui partie intégrante de la composition urbaine de Jinan. Elles sont accessibles gratuitement et semblent quasiment illimitées. Pourtant, en réalité, l'eau de source a tendance à s'assécher de temps en temps depuis les années 1970. Aussi récemment qu'en 2000, les sources se sont asséchées pendant 926 jours consécutifs. Cependant, le développement urbain et la croissance démographique ont entraîné une augmentation de la demande en eau. Les gens utilisaient alors 800 000 mètres cubes d'eau par jour, au plus.

En réponse à cette situation, le gouvernement a mis en place des mesures de protection. Il a notamment fermé plus de 400 puits privés, tout en augmentant les précipitations artificielles et en créant davantage de sources d'eau pour les alimenter sources depuis le fleuve Yangtze, du fleuve Jaune et de bien d'autres cours d'eau. Depuis 2003, les sources de Jinan n'ont connu aucune sécheresse.

Dans cette vidéo, l'animateur britannique Josh va goûter l'eau de source pour tenter de découvrir ce qui la rend si spéciale. Il s'entretient également avec un expert de la protection des sources d'eau et des mesures prises pour les protéger. La vidéo a été filmée et produite par China Matters.

