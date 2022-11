China Matters raconte l'histoire d'un homme de théâtre étranger à travers la vidéo courte « De Broadway à Pékin »

BEIJING, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Joseph Graves est un célèbre metteur en scène de Broadway qui vit en Chine depuis 20 ans. Il a consacré sa vie à faire découvrir en Chine les drames classiques occidentaux et à faire connaître les drames chinois au monde entier.

La vidéo montre comment un réalisateur américain relie la Chine et le monde par le biais de pièces de théâtre. Tombé amoureux de la comédie musicale Man of La Mancha à l'âge de 14 ans, Graves a mis en scène une version junior du spectacle qui a fait ses débuts à Pékin.

Joseph Graves - From Broadway to Beijing

Quand nous lui demandons quel message la comédie musicale entend délivrer, M. Graves dit espérer « que chacun d'entre nous puisse s'accrocher à ses espoirs et à ses rêves et trouver le but que nous croyons être la raison de notre existence. »

Dans cette vidéo, Graves raconte pourquoi il est venu en Chine pour mettre en scène une pièce de Shakespeare et a décidé de rester après être tombé amoureux du pays. Il a été surpris par la riche histoire du théâtre chinois et par l'impressionnant mélange de musique, de danse, de kung-fu et de jeu d'acteur.

Au fil des ans, diverses formes d'art chinois ont été intégrées aux pièces de Graves. Dans la version junior de Man of La Mancha, par exemple, Graves a incorporé des marionnettes du théâtre d'ombre. Par ailleurs, on peut toujours voir des artistes des théâtre orientaux et occidentaux sur la même scène dans les pièces professionnellement mises en scène par Graves où l'anglais et le mandarin se répondent en même temps.

« Je pense que le théâtre relate des histoires qui résonnent pour tout le monde au-delà des barrières culturelles et sociétales, au-delà des barrières linguistiques », conclut Joseph Graves.

