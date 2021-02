China Mobile International eröffnet Rechenzentrum in Frankfurt

„CMI hat unser zweites Rechenzentrum in Europa in Frankfurt angesiedelt, um sichere und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitzustellen und engere Beziehungen zwischen Europa und Asien zu ermöglichen. COVID-19 bedeutet, dass mehr Benutzer mehr Zeit online verbringen und sich zunehmend auf digitale Dienste für das ortsungebundene Arbeiten und Lernen sowie Online-Shopping verlassen. Technologie ist heute ein wesentlicher Bestandteil fast aller Aspekte unseres Lebens, daher müssen mehr Daten verarbeitet und gespeichert werden. Dies bedeutet wiederum eine größere Nachfrage nach Cloud- und Content-Delivery-Lösungen", sagte Dr. Li Feng, Vorsitzender und CEO von CMI. „CMI bietet professionelle Dienstleistungen aus einer Hand, mit denen Carrier- und Unternehmenskunden in einer neuen Ära der digitalen Globalisierung auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer reagieren und diese erfüllen können."

Die neue Anlage in Frankfurt ist nahtlos mit den CMI-Rechenzentren in Singapur und Großbritannien, dem CMI Global Network Center in Hongkong und der umfangreichen globalen Mobilfunk- und Cloud-Netzwerkinfrastruktur von CMI verbunden. Das neue Rechenzentrum wird die internationale Konnektivität von iConnect, einer integrierten Lösung für Netzbetreiber, stärken und Unternehmensdienste über iSolutions und mCloud weltweit bereitstellen. Derzeit nutzen mehr als 2.000 internationale Unternehmen die iSolutions-Produkte von CMI für Konnektivität und Speziallösungen in den Bereichen IDC, Informations- und Kommunikationstechnologie, Internet of Things und Cloud. Gleichzeitig verlassen sich mehr als 10.000 Unternehmen auf die Cloud-Integrationsplattform mCloud von CMI.

Die globale Präsenz von CMI umfasst Kabelsysteme, Points of Presence (PoPs) und Rechenzentren sowie Kooperationsvereinbarungen mit 29 Rechenzentrumsanbietern, die ihre Dienste in mehr als 210 Städten weltweit anbieten.

Ein Expertenteam unterstützt globale Finanzorganisationen beim Aufbau einer flexiblen hybriden IT-Infrastruktur, die die hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen der Branche in Bezug auf öffentliche Clouds, private Clouds und Systemarchitektur erfüllen. Die integrierten Cloud-Netzwerkprodukte von CMI helfen Banken, Versicherern, Sicherheitsfirmen und Fintechs, auf sichere globale Rechenzentren, spezielle Verbindungen mit geringer Latenz und Cloud-Verbindungen zuzugreifen. CMI nutzt seine globale Netzwerkinfrastruktur, um über mCloud ein bedienungsfreundliches, grenzüberschreitendes Backbone anzubieten, das die Vorlaufzeit für die Cloud-Bereitstellung auf Sekunden verkürzt - ein Bruchteil dessen, was für herkömmliche Bereitstellungen von Verbindungslösungen erforderlich ist. Mit der Cloud-Connect-Lösung von mCloud, die verschiedene Cloud-Regionen auf der ganzen Welt reibungslos integriert, wird eine Verfügbarkeit von 99,99% für PoP-zu-PoP-Verbindungen sichergestellt.

„Mit einem umfangreichen Netzwerk aus Kabelsystemen, Rechenzentren und mehr als 80 Cloud-Connect-PoPs bietet CMI globale Erreichbarkeit mit großer Bandbreite, flexibler Konnektivität und umfassenden Dienstleistungen aus einer Hand", sagte Dr. Li Feng. „Unser neues Rechenzentrum dient internationalen Kunden, insbesondere chinesischen Unternehmen, die in Europa expandieren möchten, und trägt dazu bei, Frankfurt als erstklassigen Rechenzentrumsstandort zu bestätigen."

Das in Mörfelden gelegene CMI Rechenzentrum ist mit zwei individuellen Kabeleinführungen mit doppelten Diversity-Pfaden und einer fortschrittlichen neunstufigen Sicherheitskontrolle ausgestattet. Die neu gebaute Anlage wird von einer Doppelstromversorgung aus zwei verschiedenen Umspannwerken versorgt. Das Stromversorgungssystem wird von 2N-Transformatoren und einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) unterstützt, die mit einer 12-minütigen Pufferbatterie ausgestattet ist. Das Kühlsystem des Rechenzentrums umfasst einen Kühlwasserspeicher, der für die kontinuierliche Kühlung im Notfall reserviert ist.

Das neue CMI Rechenzentrum ist ein Tier-III-Rechenzentrum, das vom Uptime Institute gemäß dem TCDD-Standard (Tier Certification of Design Documents) klassifiziert wurde und weitere internationale Zertifizierungen erhalten soll, darunter PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard), TSI (TÜViT Trusted Site Infrastructure) Level 3, TCCF-Standard (Tier Certification of Constructed Facilities) und relevante ISO-Zertifizierungen für das Sicherheits- und Qualitätsmanagement.

Da Unternehmen zunehmend die Vorteile umfassender Lösungen aus einer Hand wünschen, bietet CMI ein komplettes Spektrum an Mehrwertdiensten an, einschließlich professionellem Colocation-, Cross-Connect- und Remote-Hands-Support. Letzterer stellt im Auftrag des Unternehmens Techniker für Wartungsaufgaben und IT-Management vor Ort zur Verfügung und minimiert die Notwendigkeit von Vor-Ort-Besuchen des eigenen Personals.

Um den wachsenden Anforderungen multinationaler Unternehmen gerecht zu werden, wird CMI seine weltweite Präsenz weiter ausbauen und die Synergien seiner Rechenzentren maximieren, um eine effiziente Konvergenz und Agilität zu erreichen und einen globalen Zugang mit Konnektivität in großer Bandbreite zu ermöglichen.

Über China Mobile International Limited

China Mobile International Limited (CMI) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von China Mobile, die hauptsächlich für den Betrieb des internationalen Geschäfts von China Mobile verantwortlich ist. Um der wachsenden Nachfrage auf dem internationalen Telekommunikationsmarkt besser gerecht zu werden, gründete China Mobile im Dezember 2010 eine Tochtergesellschaft, die CMI. CMI verfügt derzeit über mehr als 70 Land- und Unterseekabel weltweit mit einer internationalen Übertragungsbandbreite von über 90T und insgesamt 180 PoPs. Mit Hongkong als Startplattform hat CMI die globale IDC-Entwicklung erheblich beschleunigt und ein starkes Netzwerk für die Cloudifizierung von Rechenzentren geschaffen. CMI nutzt die starke Unterstützung von China Mobile und ist ein vertrauenswürdiger Partner, der internationalen Unternehmen, Netzbetreibern und Mobilfunknutzern umfassende internationale Telekommunikationsdienste und -lösungen bietet. CMI hat seinen Hauptsitz in Hongkong, China, und hat seine Präsenz in 37 Ländern und Regionen ausgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.cmi.chinamobile.com.

