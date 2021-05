China National Silk Museum partage pour la première fois son cycle de conservation du patrimoine culturel lors de la 19e conférence triennale de l'ICOM-CC

« Je suis en admiration totale devant les compétences artisanales démontrées par cette présentation et je m'incline devant l'héritage culturel chinois », "Travail très impressionnant, félicitations. Cette recherche inspire également les concepteurs et peut apporter un plus à la mode actuelle », ont déclaré les participants.

Le concept de cycle de conservation proposé par le Dr Zhao Feng s'articule autour des patrimoines culturels textiles et comprend les mesures de conservation d'urgence sur le site archéologique, les connaissances scientifiques en laboratoire, la restauration et la conservation dans le musée, la conservation préventive pour l'exposition et le stockage, la conservation numérique dans l'entrepôt, la restauration et la reproduction du patrimoine culturel et la transmission de la sagesse des anciennes teintures et du tissage. Toutes les expertises peuvent être reliés par une expertise collective dans chacun de ces domaines.

Le China National Silk Museum a largement participé à cette conférence qui constitue la plus importante plateforme internationale de communication académique et technique pour les conservateurs, les chercheurs et les institutions. Deux chercheurs, Jia Liling et Zheng Hailing, ont présenté une innovation dans les méthodes chimiques avancées pour restaurer les textiles fragiles. Mme Wang Shujuan, conservatrice principale, a présenté une nouvelle méthode de réparation des textiles archéologiques qui permet d'améliorer considérablement les propriétés physiques et mécaniques de ces objets fragiles.

En outre, le professeur Zhou Yang, chef du département de technologie, a organisé l'exposition intitulée « Pursuing Eternity » : Conservation of Museum Collections in China » afin d'examiner les réalisations en matière de conservation du patrimoine culturel en Chine au cours des 100 dernières années et de présenter les méthodes et techniques scientifiques utilisées pour la conservation des textiles archéologiques.

Depuis les années 1990, le China National Silk Museum se concentre sur la préservation des textiles, notamment sur le développement de nouvelles méthodes de restauration des textiles anciens provenant de sites archéologiques. En 2012, le musée a conçu et construit une galerie de conservation des textiles à côté de l'espace d'exposition permanente et du laboratoire.

