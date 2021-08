China Review Studio apresenta documentário britânico-chinês sobre histórias de cientistas chineses que competem nas "Olimpíadas da Ciência"

O documentário destaca conquistas tecnológicas de ponta, desde o Programa Chinês de Exploração Lunar, o sistema de navegação por satélite BeiDou, o projeto SMILE, até o submarino Jiaolong e o computador quântico Zuchongzhi. Também apresenta as histórias dos principais cientistas e engenheiros chineses que estão trabalhando na vanguarda de suas áreas escolhidas em medicina, genética, robótica, cosmologia e ciência planetária. Os cientistas chineses estão avançando no campo da ciência a exemplo dos atletas olímpicos, ultrapassando os limites e explorando o desconhecido ao longo de décadas. Eles não só alcançaram resultados impressionantes em suas próprias áreas, como também passaram a ser os mensageiros inovadores que conectam a China e o mundo.

Para garantir a maior autenticidade possível, a equipe de filmagem acompanhou os cientistas nos campos, laboratórios, cavernas subterrâneas e profundezas do mar. O diretor do documentário Christopher Riley afirmou: "Espero que vocês sintam muito orgulho das conquistas dos cientistas e engenheiros chineses que apresentamos na série e de como eles estão inquietos e motivados para impulsionar as fronteiras do conhecimento humano na medida do possível em suas vidas. Durante o curto tempo que passei com eles, senti-me realmente inspirado pela determinação desses cientistas em seguir seus sonhos e espero que, ao assistir a essa nova série sobre eles, vocês sintam o mesmo."

Esse documentário é apresentado pelo China Review Studio e co-produzido pela Crosswalk Films. O diretor inglês Christopher Riley é escritor de ciência e cineasta documental indicado ao BAFTA e ao Emmy, com foco nas áreas de ciências, engenharia e história. Ele também é membro da Royal Astronomical Society. Ele idealizou e produziu, juntamente com Ron Howard, o documentário vencedor do Sundance, In the Shadow of the Moon.

O documentário também será transmitido internacionalmente pela Etisalat, Films Media Group, Slovenia Pro Plus e JMU Radio Televizija Srbije, etc.

Contato: Yijie Zhu

Tel.: 0086-13370150177

E-mail: [email protected]

YouTube: https://youtu.be/fGTTzadjtmI

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=fGTTzadjtmI

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1587312/China_Review_Studio_Logo.jpg

FONTE China Review Studio

SOURCE China Review Studio