China Review Studio e Chinese Red Cross Foundation lançam documentário "Generation Vax" para transmissão internacional

O documentário descreve a contribuição da China para a ciência, pesquisa e produção de vacinas desde a pandemia da COVID-19 e inclui um apelo para que a pesquisa científica e de doenças infecciosas seja sem fronteiras.

PEQUIM, 2 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A China Review Studio, em colaboração com a Chinese Red Cross Foundation, lançou recentemente um documentário no YouTube chamado Generation Vax. Dirigido pelo diretor de renome internacional Mitchell Farkas, o filme se concentra no tema da vacina da China contra a COVID-19, mergulhando profundamente na segurança, eficácia e publicidade das vacinas da China.

O filme conta uma série de histórias tocantes de pesquisas científicas sobre vacinas contra a COVID-19 a partir de três perspectivas, ou seja, pesquisa, produção e ciência de vacinas da China, e apresenta entrevistas com vários funcionários importantes de instituições líderes mundiais, incluindo Zhong Nanshan, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia; Ben Cowling, um epidemiologista da Escola de Saúde Pública, da Universidade de Hong Kong, bem como especialistas em produção e acadêmicos em todo o mundo relacionados à pesquisa e desenvolvimento de vacinas para a COVID-19.

O principal desafio que as vacinas da China estão enfrentando é o foco no uso de tecnologia experimentada e testada de vacinas inativadas e preocupação geral do público no país e no exterior. Muitos outros países em todo o mundo começaram a usar a vacina ativada e o filme mergulha em vários aspectos da resposta global às iniciativas de vacinas da China.

O filme também revela a história de como a terceira fase clínica da vacina da China foi conduzida no Brasil. Em maio de 2020, quando a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas entraram na terceira fase de ensaios clínicos, descobriu-se que a China não tinha acesso a dados de infecção por Covid em larga escala, levando a uma colaboração entre a SINOVAC Biotechnology e o Instituto Butantan do Brasil para implementar o que foi chamado de Projeto S, para vacinar todos os adultos na cidade de Serrana, uma pequena cidade no estado de São Paulo, no Brasil, com a vacina SINOVAC para estudar e testar o efeito da vacinação em massa no controle da propagação do vírus.

No filme, o estudo clínico da vacina que foi conduzido pelo Grupo China Sinopharm nos Emirados Árabes Unidos também foi destacado com mais de 44.000 voluntários de 125 países vacinados com a vacina Sinofarm. Zhang Yuntao, diretor científico da Sinopharm CNBG, comentou que foi o maior e mais rápido estudo clínico de Fase III da China sobre a COVID-19 na época, que também representa um marco na forma como a vacina da China foi aplicada para proteção em grande escala.

A segunda metade do filme documenta os apelos da China para que o mundo trabalhe em conjunto para enfrentar incidentes de segurança pública.

O documentário será traduzido e transmitido internacionalmente nas próximas semanas e meses em várias plataformas, incluindo Salve TV na Alemanha, ATV na Hungria, BFC na Itália, TVT no Brasil, Soweto na África do Sul, estações de TV da RED MEDIA, SPB na Rússia, SEA na Indonésia, canal TODAY TV e Genflix.

Para mais informações sobre o Documentário, acesse https://youtu.be/XKc5nu-mUOI

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=XKc5nu-mUOI

FONTE China review studio

SOURCE China review studio