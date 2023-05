China Telecom Lança Sua Primeira Oferta Em Nuvem no Brasil

SÃO PAULO, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A China Telecom do Brasil ("CTB"), provedora líder de serviços de telecomunicações e computação em nuvem, anunciou hoje o lançamento dos serviços da eSurfing Cloud no Brasil. Por meio de compras sob demanda que visam simplificar o processo para serviços mais direcionados, a nova oferta fornece às empresas a flexibilidade de acessar serviços de nuvem pública e privada, combinados com a segurança e o controle da nuvem privada.

Os serviços da CTB's eSurfing Cloud permitem que as empresas no Brasil aproveitem as mais recentes tecnologias em nuvem, com o benefício adicional do suporte e expertise locais. Com essa nova oferta, as empresas no Brasil podem otimizar seus ambientes em nuvem, reduzir custos e melhorar a eficiência, ao mesmo tempo em que mantêm altos níveis de segurança e conformidade. Os serviços eSurfing Cloud em São Paulo permitirão que os clientes se conectem em uma rede multi-nuvem global de mais de nove nós de nuvem pública, 30 nós de nuvem proprietária e mais de 200 nós de CDN.

"Estamos entusiasmados em oferecer nossas soluções em nuvem de classe mundial para empresas no Brasil", disse Luis Fiallo, diretor da China Telecom do Brasil. "Nossos serviços eSurfing Cloud oferecem soluções flexíveis e escaláveis que podem atender às necessidades únicas em evolução das empresas na região. O lançamento desta nova oferta é nosso compromisso contínuo de ajudar nossos clientes a atingir suas metas de negócios e a ter sucesso no cenário digital atual".

O Brasil é um dos mercados de nuvem mais ativos da América Latina, com alta demanda pelos serviços críticos que conectam a LATAM ao mercado global. A adoção da nuvem no Brasil aumentou quase 40% desde 2019 e espera-se que cresça quase 19% até 2033. Embora a eSurfing Cloud ofereça aos clientes acesso à nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida e nuvem edge, suas vantagens em integração de rede em nuvem, segurança e ampla personalização o tornam o acelerador de transformação digital preferencial para empresas de qualquer tamanho.

Para saber mais sobre a rede e soluções abrangentes da CTB, acesse https://ctamericas.com.br/

Sobre a China Telecom do Brasil

A China Telecom do Brasil é a maior subsidiária da China Telecom Americas na América Latina e uma provedora líder de serviços de Internet e computação em nuvem no Brasil. Com foco na satisfação do cliente, a empresa oferece soluções confiáveis, escaláveis e seguras que permitem às empresas conectar suas redes no Brasil e internacionalmente, enquanto prosperam no cenário digital atual. A empresa é a maior provedora chinesa de Internet no Brasil com rede POPs e backbone conectando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul à rede global da China Telecom.

FONTE China Telecom Americas

SOURCE China Telecom Americas