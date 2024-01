China Unicom aide les villages de Mongolie intérieure à passer au numérique

HOHHOT, Chine, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, dans la région autonome chinoise de Mongolie intérieure, la branche locale de China Unicom (China Unicom Inner Mongolia) s'est attelée à construire des villages numériques afin de dynamiser l'économie locale et d'améliorer la vie des habitants. Aux côtés de Huawei et d'autres partenaires, l'opérateur a accéléré la construction d'une infrastructure d'information numérique pour alimenter la transformation des villages grâce à l'utilisation de technologies numériques innovantes. Les habitants en ont bénéficié à bien des égards.

Smart large screen in a digital village

China Unicom Inner Mongolia met en place une infrastructure d'information numérique pour renforcer les villages numériques. Dans un village de la ligue de Xilin Gol, l'opérateur a amélioré la qualité du réseau et les services d'information afin que la population locale puisse bénéficier d'une véritable vie numérique. Grâce à l'abondance des réseaux 5G et à des infrastructures à haut débit construites dans le village, la couverture sans fil est désormais omniprésente et chaque foyer dispose de la fibre optique à haut débit en gigabit. Les villageois peuvent désormais téléphoner et passer des appels vidéo avec leurs familles et leurs amis depuis leur domicile, au lieu de devoir parcourir une longue distance pour trouver une meilleure réception. Ils peuvent visionner de courtes vidéos et partager des photos de leur vie en ligne à tout moment et n'importe où, même lorsqu'ils travaillent dans les champs, les pâturages ou les fermes. Ces développements de l'infrastructure numérique ont grandement amélioré la vie des villageois et ont permis aux habitants des villes d'en apprendre davantage sur la vie à la campagne, réduisant ainsi la fracture numérique entre les villes et les campagnes. L'amélioration de la connectivité a également pour effet d'accroître la vitesse de la croissance économique. Les villageois peuvent présenter leurs produits agricoles à l'aide de courtes vidéos afin d'attirer les acheteurs et de promouvoir le tourisme.

Les technologies numériques innovantes permettent un développement rural sain et efficace. China Unicom Inner Mongolia a utilisé les nouvelles technologies telles que la 5G, l'IoT et le big data pour développer une agriculture intelligente, améliorant ainsi l'efficacité de la production et augmentant les revenus des agriculteurs. Dans le village numérique situé dans la ligue de Xilin Gol, China Unicom Inner Mongolia a aidé les villageois à déployer des réseaux 5G et des dispositifs utilitaires tels que des capteurs et des caméras dans les pâturages et les serres. Les villageois peuvent surveiller le bétail ainsi que l'état de serre, notamment l'intensité lumineuse, la température et l'humidité de l'air, et la fertilité du sol, le tout en temps réel via leurs téléphones portables. Ils peuvent également gérer à distance les processus de production tels que l'irrigation, la régulation de la température et de l'humidité et la fertilisation. Cela permet d'améliorer globalement la productivité agricole. En outre, les plateformes rurales numériques de China Unicom contribuent également à améliorer les services sociaux pour les habitants. Par exemple, China Unicom Inner Mongolia a installé un grand écran intelligent pour le comité du village afin d'informer les villageois des dernières nouvelles concernant le village et de les tenir au courant du marché des produits agricoles. Elle a également mis en place une plateforme intelligente de soins de santé en réseau pour permettre aux villageois de consulter des experts des hôpitaux urbains. De plus, une plateforme d'éducation numérique pour les écoles primaires et secondaires est en cours de construction ; elle permettra aux enfants des zones pastorales d'avoir accès à des ressources éducatives de haute qualité.

China Unicom Inner Mongolia a bien servi les villageois et continuera à promouvoir la transformation numérique des villages pour de meilleurs résultats.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2323003/Smart_large_screen_a_digital_village.jpg