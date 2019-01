China Unicom e ZTE completam a primeira ligação 5G do mundo com o protótipo de smartphone 5G da ZTE

SHENZHEN, China, Jan. 21, 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e de tecnologias de consumo para a internet móvel, hoje anunciou que a filial de Guangdong da China Unicom e a ZTE fizeram a primeira ligação 5G do mundo por meio do protótipo de smartphone 5G da ZTE, na área de testes da 5G de Shenzhen. O teste também concluiu a verificação de diversos serviços, como ligação de voz de grupo, vídeo online e navegação de rede do Wechat.

Esta realização tornou a área de Shenzhen da China Unicom a primeira área de testes comerciais do mundo a fazer a primeira ligação no modo NSA e em conformidade com o lançamento 15 do 3GPP (3GPP Rel-15). Conhecida como "A cidade da inovação", Shenzhen é uma das primeiras cidades-piloto para 5G da China Unicom. De modo completo, a cidade está verificando as capacidades de rede dos equipamentos da rede 5G, serviços especiais, roaming e interconexão e a herança de serviços existentes em fases, criando assim uma sólida base para a construção comercial de toda a rede 5G.

O teste adota a solução 5G ponto a ponto da ZTE, inclusive rede de acesso por rádio, rede central, rede de transporte e dispositivo inteligente, efetuando a conexão com o protótipo de smartphone 5G da ZTE no ambiente da área.

Ao mesmo tempo, o teste verificou diversas tecnologias 5G importantes, a exemplo de Massive MIMO, 5G NR, conectividade dual NSA, tecnologia de transporte FlexE e 5G Common Core.

Como uma das fornecedoras de equipamentos de telecomunicações líderes do mundo, a ZTE tem liderado em tecnologia 5G, equipamentos 5G e produtos 5G. A primeira ligação do protótipo de smartphone 5G da ZTE no modo NSA, conduzida na área de Shenzhen da China Unicom foi um sucesso. A solução 5G da ZTE passou no teste ponto a ponto nos três meses após o anúncio do lançamento 15 do 3GPP. Ela exibe a forte competência da ZTE em pesquisa e desenvolvimento e comercialização da 5G, demonstrando o papel da empresa como uma parceira de confiança das operadoras globais da 5G e protagonista essencial da indústria 5G.

