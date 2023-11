China Unicom et Huawei aident Exquisite Automotive à déployer une ligne de production commerciale flexible 5G-Advanced

BAODING, Chine, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- China Unicom et Huawei ont récemment commencé à aider la branche Baoding Automation Technology d'Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. (« EA ») à déployer une ligne de production commerciale flexible 5G-Advanced, laquelle se caractérise par une très haute fiabilité et une latence ultra-faible.

Observers watch industrial robots working based on instructions wirelessly transmitted at high speeds via 5G-Advanced indoor base stations Yuan Zhanjiang, Deputy General Manager of EA's Industry Intelligence Department, speaking at the press conference Fan Ji'an, Chief Big Data Scientist of China Unicom, speaking at the press conference

À l'usine Great Wall Motor de Baoding, dans la province du Hebei, l'équipement 5G-Advanced est utilisé dans la chaîne de production des toits de voiture. Le contrôle industriel traditionnel repose sur des réseaux câblés pour réaliser la connexion en série et le contrôle des équipements terminaux. Cependant, après une certaine période de fonctionnement, l'abrasion des fils dans les scénarios d'application mobile, tels que les bras de robots, les glissières et les tables pivotantes, entraîne souvent des interruptions de production, causant en moyenne 60 heures d'arrêt par an environ.

Les réseaux 5G-Advanced offrent une fiabilité ultra-élevée et une latence ultra-faible, ce qui en fait le choix idéal pour les processus de fabrication haut de gamme nécessitant des vitesses de réponse élevées. Les réseaux industriels sans fil peuvent éliminer complètement les contraintes liées aux câbles. Par rapport aux réseaux câblés, la solution 5G-Advanced facilite le déploiement du réseau et peut mieux prendre en charge la fabrication flexible. Les réseaux 5G-Advanced améliorent également l'efficacité en intégrant plusieurs fonctions, telles que des fonctions de collecte de données (IT) et de contrôle industriel (OT) fournies par deux lignes privées distinctes dans les réseaux filaires.

Située à Baoding, dans la province du Hebei, EA est une filiale de Great Wall Motor Co., Ltd. (GWM). Elle possède un chiffre d'affaires annuel de plus de deux milliards de yuans. EA est responsable du développement d'équipements intelligents ainsi que de la conception et de l'intégration de lignes de production automatisées pour GWM et d'autres constructeurs automobiles.

Lors de la conférence de presse, Yuan Zhanjiang, directeur général adjoint du département d'intelligence industrielle d'EA, a déclaré que « la numérisation est indispensable à la transformation et à la modernisation des entreprises manufacturières. La technologie 5G-Advanced offre une fiabilité ultra-élevée, une faible latence et un déploiement facile. Ces fonctionnalités, qui ont été vérifiées dans le laboratoire pour l'Internet industriel 5G-Advanced d'EA, commenceront bientôt à soutenir nos lignes de production commerciales. Nous saisirons l'opportunité offerte par la transformation et la modernisation de l'entreprise et tirerons parti des technologies numériques pour améliorer de manière continue nos capacités de fabrication intelligente, et ainsi contribuer à la transformation et à la modernisation de GWM et de l'industrie manufacturière en général. »

Aujourd'hui, de nombreux pays considèrent la transformation numérique industrielle comme un nouveau moteur de croissance économique. Par conséquent, ils s'efforcent de rendre le processus de fabrication de plus en plus numérique, connecté et intelligent. Les capacités d'exploitation numériques sont désormais indispensables pour les entreprises de fabrication, et la fabrication intelligente flexible ne cesse de gagner en popularité.

Fan Ji'an, responsable scientifique des mégadonnées de China Unicom, a souligné que China Unicom accélère la construction d'infrastructures numériques et approfondit l'innovation intégrée dans les technologies numériques. M. Fan a ainsi expliqué que « alimentées par la 5G-Advanced, les applications industrielles passent d'une production auxiliaire à des systèmes de production de base. Nous constatons que des applications 5G-Advanced plus typiques apparaissent dans des scénarios clés, incitant d'autant plus l'industrie manufacturière à passer au numérique. »

China Unicom estime que les applications 5G-Advanced peuvent générer une plus grande valeur pour les entreprises. « Nous sommes prêts à travailler avec tous les secteurs pour créer un nouvel élan pour l'innovation, et promouvoir un développement de haute qualité en intégrant les économies numériques et réelles », a poursuivi M. Fan.

L'industrie mondiale encourage activement le développement de la 5G-Advanced. Lors du Forum mondial du haut débit mobile qui s'est achevé le mois dernier, 13 opérateurs mondiaux, dont China Unicom, ont lancé conjointement la première vague de réseaux 5G-Advanced, marquant le passage de la 5G-Advanced de l'étape de la vérification technique à celle du déploiement commercial. 2024 sera la première année d'utilisation commerciale de la technologie 5G-Advanced.

