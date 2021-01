Chinese en Maleisische media en denktanks bespreken Sci-Tech-samenwerking voor een sterkere toekomst

BEIJING, 19 januari 2021 /PRNewswire/ -- Een rapport van Science and Technology Daily | IUSTC:

Gesponsord door China International Publishing Group, Malaysia-China Friendship Association en Science and Technology Daily, en georganiseerd door China Report Press, werd het "Technology Empowering the Future: China-Malaysia Think Tank and Media Cooperation Forum" gehouden op 15 januari 2021.

Vertegenwoordigers van Chinese en Maleisische media, denktanks en sci-tech-bedrijven voerden diepgaande discussies over "Empowering the Future through Technology - New Prospects for Digital Cooperation between Think Media in the 5G Era".

Chen Shi, de plaatsvervangend hoofdredacteur van CIPG en president van China Report Press, gaf aan dat de "vierde industriële revolutie", vertegenwoordigd door 5G en andere digitale technologieën, een nieuwe benadering had geboden voor het oplossen van en reageren op mondiale ontwikkelingsproblemen en uitdagingen. Momenteel is sci-tech-samenwerking een internationale trend. In het licht van ingewikkelde en veranderlijke vormen van internationale communicatie biedt de digitale samenwerking tussen Chinese en Maleisische denktanks en media brede perspectieven. Beide partijen moeten actief integreren in het wereldwijde innovatienetwerk en de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling bevorderen door middel van open samenwerking.

"Technologie, dat vandaag het thema is van onze beraadslaging, is een andere opkomende sector van onze bilaterale samenwerking en dit omvat ook de samenwerking op het gebied van 5G. Onze twee landen hebben hun samenwerking, steun en hulp aan elkaar uitgebreid om de gevolgen van deze pandemie te verzachten", aldus Dato 'Abdul Majid Ahmad Khan, voorzitter van de Malaysia-China Friendship Association. Hij zei dat Maleisië onder invloed van de pandemie de opkomende technologieën in de industrie versnelt en de nationale digitale strategie van het land bevordert. "Er wordt gezegd dat digitale transformatie als een machine met data als brandstof is en 5G als digitaal weefsel. 5G zal het landschap van media en entertainment in het komende decennium veranderen." Volgens hem heeft China's ervaring met de toepassing van geavanceerde nieuwe technologieën zoals korte video, live streaming, online games en andere vormen van entertainmenttactieken, tijdens de pandemie geweldige resultaten opgeleverd. Deze ervaringen zijn ook voor Maleisië belangrijke referentiewaarden. Hij verwacht dat de media en denktanks van China en Maleisië de digitale samenwerking in het 5G-tijdperk zullen versterken.

Fang Hanting, vice-president van Science and Technology Daily, gaf zijn mening over het forum. Hij beweerde dat het voor China en Maleisië van groot belang is om de vooruitzichten van slimme digitale mediasamenwerking in het 5G-tijdperk te bespreken. 5G is een baanbrekende technologie voor informatieoverdracht en verbinding, die de ontwikkeling van de hele media-industrie heeft beïnvloed, met name de industrie van intellectuele media. In het tijdperk van intellectuele media zal 5G-technologie de datagestuurde, intelligente verbinding en denktank van media versnellen, de constructie van scènegerichte diepgang, pan-centralisatie en ecologische constructie van media bevorderen, een krachtige ondersteunende kracht bieden voor de innovatie en ontwikkeling van de media-industrie, en verbetering van de wederopbouw van alles als medium in vele opzichten. China en Maleisië moeten de kans grijpen en samen nieuwe perspectieven voor mediasamenwerking in denktanks verkennen.

Tijdens de forumdiscussie bespraken vertegenwoordigers van verschillende media en bedrijven drie onderwerpen: "Toepassing van digitale technologie op het gebied van internationale communicatie", "trens van mediaontwikkeling in het 5G-tijdperk" en "Media-denktanks ter bevordering van technische samenwerking tussen China en Maleisië".

Na de bespreking is de algehele aanname dat digitale technologieën zoals 5G de industriële structuur van wetenschap en technologie reconstrueren en leiden tot veranderingen in de media-industrie. Media, denktanks en technologiebedrijven in China en Maleisië moeten kansen voor samenwerking aangrijpen, samenwerking en uitwisselingen versterken, de bouw van digitale informatieplatforms en de samenwerking van digitale informatie bevorderen, en de media-integratie verbeteren om de media-invloeden uit te breiden en zo praktische samenwerking tussen beide landen tot stand te brengen.

SOURCE Science and Technology Daily | IUSTC