Chinesischer Autozulieferer Baolong Automotive stellt neue Produktreihe von Sensoren für Elektrofahrzeuge vor

SHANGHAI, 31. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 30. Dezember 2022 veranstaltete der chinesische Autoteilehersteller Shanghai Baolong Automotive Corporation die Produkteinführungsveranstaltung „Super Sensing, Intelligent Core" auf Chinas größtem B2B-Marktplatz für die Automobilindustrie, Gasgoo.com. Zwei Höhepunkte der Veranstaltung waren Baolongs neuer Fluxgate-Stromsensor und ein neuer Elektromotor-Positionssensor für Elektrofahrzeuge (EVs).

Angesichts des zunehmenden Trends zur Elektrifizierung und Intelligenz bei Fahrzeugen ist der Absatz von Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren rapide gestiegen, was sich stark auf den Automobilsensorensektor auswirkt. Darüber hinaus hat die Nachfrage nach der Elektrifizierung von Fahrzeugen die Nachfrage nach Sensoren gefördert und die Entwicklung neuer Sensortypen katalysiert.

Das Unternehmen Baolong Automotive, das 2009 mit der Produktion von Kfz-Sensoren begann, hat sich mit einem umfangreichen Sortiment von über 40 Sensoren zu einem der führenden Unternehmen der Branche in Bezug auf sechs Schlüsselkategorien entwickelt: Druck, Regen und Licht, Geschwindigkeit, Position, Beschleunigung und Stromfluss. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren eine Jahresproduktion und einen Absatz von 100 Millionen Sensoren zu erreichen und in einigen Segmenten die Marktführerschaft in China und sogar weltweit zu übernehmen.

Der 1000A/1500A-Fluxgate-Stromsensor zeichnet sich durch hohe Präzision, hohe Empfindlichkeit und geringe Nullpunktdrift sowie eine neue, von Baolong Automotive speziell für das Gerät entwickelte Technologie aus. Die Lösung, eine Schlüsselkomponente der Leistungsbatterie sowie der elektrischen Antriebs-, Batterie- und elektronischen Steuersysteme für Elektrofahrzeuge, trägt dazu bei, die sichere Leistung der Fahrzeuge zu gewährleisten, indem sie die Herausforderungen der Befürchtungen in Bezug auf niedrige Reichweite und anspruchsvolles Aufladen angeht und gleichzeitig Überladungs- und Überentladungsszenarien verhindert.

Der neue Positionssensor für Elektromotoren, eine unverzichtbare Komponente des Präzisionssteuerungssystems für Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren in Elektrofahrzeugen, zeichnet sich ebenfalls durch überlegene Leistung, höhere Präzision, sanftere Drehmoment- und Positionssteuerung sowie hochpräzise Erfassung der Rotorposition von Hochgeschwindigkeitselektromotoren aus. Der Sensor findet außerdem breite Anwendung in verschiedenen elektrischen Steuerungssystemen, einschließlich Drahtbremsensystemen, elektrischen Servolenkungen und elektrischen Kupplungen. Mit den Hauptvorteilen der verbesserten Anti-Interferenz-Fähigkeit, der Sicherheit, der Zuverlässigkeit, der hohen Integration, der flexiblen Installation, der geringeren Kosten und des leichten Designs spielt die Lösung eine Schlüsselrolle in verschiedenen Arten von Motorsteuerungsanwendungen für Elektrofahrzeuge.

SOURCE Baolong Automotive