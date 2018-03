Chinesischer Düngemittelproduzent Kingenta startet soziale Kampagne „Bodenschonende Landwirtschaft für die Ernährung der Welt" in Peking

PEKING, 30. März 2018 /PRNewswire/ -- Eine groß angelegte Kampagne zum Wohle der Gesellschaft wurde am 26. März 2018 in Peking unter der Überschrift „Bodenschonende Landwirtschaft für die Ernährung der Welt – Förderung der chinesischen Strategie zur Belebung des ländlichen Raums durch die Erhaltung von einer Millionen Hektar an fruchtbarem Ackerland" offiziell gestartet. Mitausrichter der Kampagne sind das Zentrum für die Qualitätssicherung und Bewahrung von Kulturland vom chinesischen Landwirtschaftsministerium, die Chinesische Gesellschaft für Pflanzenernährung und Düngemittelforschung und die World Soil-Friendly Farming Association. Organisiert wurde sie vom führenden chinesischer Düngemittelhersteller, der Kingenta Ecological Engineering Group („Kingenta"), unter der Schirmherrschaft der Abteilung für die Verwaltung der Gartenbauwirtschaft (Planting Industry Management Department, PIMD) des chinesischen Ministeriums für Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Im Rahmen der Kampagne wurde von Kingenta ein Programm ins Leben gerufen, das die bodenschonende Landwirtschaft in ganz China fördern soll. Hierbei sollen Kooperationen mit einhundert Landwirtschaftsorganisationen und Experten aus diesem Bereich zum Tragen kommen. Mit dem Programm wird dazu aufgerufen, eine Reihe von Maßnahmen umzusetzen, wie etwa die Schaffung von Ackerland und Serviceeinrichtungen zu Demonstrationszwecken in eintausend Landkreisen in China, deren Wirtschaftsleistung in erster Linie von der Landwirtschaft getragen wird. Dabei soll an den Servicestellen Technik zur Feldbearbeitung angeboten werden. Die Initiative schafft Anerkennung für führende Akteure in der bodenschonenden Landwirtschaft und richtet öffentliche Sozialfonds ein. Ziel des Programms ist es, chinesischen Landwirten Produkte, Technik und Dienstleistungen bereitzustellen, die auf einer bodenschonenden Landwirtschaft basieren.