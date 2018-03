Le fabricant d'engrais chinois Kingenta lance une campagne de bien-être public « Une agriculture respectueuse des sols pour nourrir le monde » à Beijing

BEIJING, 29 mars 2018 /PRNewswire/ -- Une vaste campagne d'intérêt public intitulée « Une agriculture respectueuse des sols pour nourrir le monde : promotion de la stratégie chinoise de revitalisation rurale grâce à la préservation d'un million d'hectares de terres agricoles fertiles » a débuté, à Beijing, le 26 mars 2018. La campagne a été coorganisée par le Centre de surveillance et de conservation de la qualité des terres cultivées du ministère chinois de l'Agriculture, la Société chinoise de nutrition végétale et de la science des engrais et l'Association mondiale pour l'agriculture respectueuse des sols et a été organisée par le plus grand fabricant chinois d'engrais, Kingenta Ecological Engineering Group (« Kingenta ») sous l'égide du département de gestion de l'industrie de la culture (PIMD) du ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales. Un programme a été lancé, par Kingenta, dans le cadre de la campagne pour promouvoir une agriculture respectueuse des sols à travers la Chine grâce à la coopération avec une centaine d'organisations agricoles et d'experts agricoles. Le programme demande l'adoption d'une série de mesures, y compris la création de sites de démonstration de terres agricoles et de services dans un millier de régions chinoises dont les économies dépendent principalement de l'agriculture. Des formations sur les technologies de terrain seront dispensées sur les sites. L'initiative reconnaît les leaders dans l'agriculture respectueuse des sols et établit des fonds publics de bien-être. L'objectif du programme est de fournir aux agriculteurs chinois des produits, des technologies et des services basés sur l'agriculture respectueuse des sols.