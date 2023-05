Čching-tao bolo zaradené medzi „desať najkrajších miest v Číne"

ČCHING-TAO, Čína, 8. mája 2023 /PRNewswire/ -- 5. mája sa v Čcheng-tu uskutočnilo slávnostné spustenie projektu „Čínske mestá s nádherným životom", ktorý spoločne podporili China Media Group, Národný štatistický úrad, China Post Group Corporation, Národná škola rozvoja Pekinskej univerzity a Škola sociálnych vied Univerzity Tsinghua. Podľa tlačového úradu ľudovej vlády mesta Čching-tao bolo Čching-tao zaradené medzi „desať najkrajších miest v Číne".

Qingdao listed among the "Ten Most Beautiful Cities in China" The release of the list of "Ten Most Beautiful Cities in China" The beautiful landscape of Qingdao

„Desať najkrajších miest v Číne" bolo vybraných z hlavných miest provincií, miest so štatútom nezávislého plánovania a subprovinčných miest na základe analýzy veľkých dát a dotazníkového prieskumu zameraného na viac ako 20 oblastí, ako je hospodárstvo, živobytie ľudí a spoločnosť. V dotazníkovom prieskume bol „ekologický rozvoj" dôležitou „veľkou perspektívou" a „bežnými otázkami", ako napríklad "ktorým aspektom treba venovať viac pozornosti v zamestnaní" a „čo robiť vo voľnom čase". Spomedzi viac ako 20 ukazovateľov spokojnosti miest sa Čching-tao v niektorých ukazovateľoch umiestnilo na popredných miestach medzi podobnými mestami v celej krajine, pričom v ukazovateľoch, ako sú pracovné prostredie, podnikateľské prostredie a podpora, kvalita vody/vzduchu, služby pre starších ľudí, právne prostredie, prevencia a kontrola epidémií, sociálna pomoc a podpora, parky/zelené plochy, efektívnosť vlády a prístup k službám, je na vyššej úrovni, ako je celoštátny priemer.

„Rozvoj" je základom krásneho mesta. Kvalitný rozvoj mesta Čching-tao poskytuje aktíva a zdroje na podporu nádherného života. V posledných rokoch sa Čching-tao zameralo na rozvoj a oživenie pevnej ekonomiky, neustále optimalizovalo svoje podnikateľské prostredie a sledovalo medzinárodný trend rozvoja. Postupne sa z neho stala úrodná pôda pre rozvoj „atraktívna pre investorov z blízkeho i ďalekého okolia". Podľa údajov bol v prvom štvrťroku 2023 HDP mesta Čching-tao 350,387 miliardy čínskych jüanov s medziročným rastom 4,8 %. V roku 2022 dosiahol obchod mesta Čching-tao v rámci dovozu a vývozu hodnotu 911,72 miliardy čínskych jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,4 %, a dosiahol tak nový vrchol v hodnotách zahraničného obchodu, dovozu a vývozu.

„Život" je druhým základom tohto krásneho mesta. „O všetky deti sa môžeme postarať, všetci študenti môžu získať vzdelanie, všetci pracujúci môžu byť primerane zaplatení, všetci pacienti môžu dostať liečbu, všetci starší ľudia môžu dostať starostlivosť, všetci obyvatelia môžu mať domov na bývanie a všetci zraniteľní môžu dostať podporu." Ideálom mesta Čching-tao je snaha nepretržite vnášať teplo do rozvoja, vytvoriť šťastný život pre všetkých občanov, aby sa podieľali na úspechoch rozvoja a užívali si lepšie mesto. V roku 2022 sa Čching-tao zameralo na boľavé miesta a ťažké problémy, ktoré získali silnú pozornosť verejnosti a mnoho sťažností od občanov v rámci deviatich oblastí živobytia ľudí a začalo sa sústredené úsilie 2.0 pre živobytie ľudí s cieľom „poskytnúť uspokojivú odpoveď" pri riešení 16 konkrétnych záležitostí a pevne zabezpečiť „šťastie" počas nádherného života.

„Vrúcnosť" je tretím základom tohto krásneho mesta. Čching-taoa snažilo zlepšiť kvalitu mesta a vybudovať obývateľné, odolné a inteligentné mesto vo všetkých aspektoch. Keď ľudia Čching-tao otvoria okná, môžu si vychutnať výhľad na hory a more, zelené pamiatky, a môžu si vychutnať prechádzku v parku blízko svojho domova. V súčasnosti sa život v Čching-tao stal „úžasným" zážitkom. Všetci obyvatelia Čching-tao sa môžu podieľať na rozvoji mesta vo všetkých oblastiach politiky, hospodárstva, spoločnosti a kultúry ako „majitelia" mesta. Ich nadšenie z nádherného života sa prejavilo v ich srdciach a správaní, čo znovu a znovu zvýraznilo láskavosť Čching-tao, priateľského mesta.

Odkazy na obrázky v prílohe:

Odkaz: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440634

Nadpis: Čching-tao bolo zaradené medzi „desať najkrajších miest v Číne"

Odkaz: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440643

Nadpis: Zverejnenie zoznamu „Desať najkrajších miest v Číne"

Odkaz: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440644

Nadpis: Krásna krajina mesta Čching-tao

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2071437/1_Qingdao.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2071436/2_Beautiful_Cities.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2071435/3_Qingdao.jpg

SOURCE News Office of the People's Government of Qingdao