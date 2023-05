Qingdao jednym z „Dziesięciu najpiękniejszych miast w Chinach"

QINGDAO, Chiny, 8 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- W dniu 5 maja w Chengdu odbyła się ceremonia prezentacji „Chińskich miast, w których żyje się wspaniale", zorganizowana wspólnie przez China Media Group, Krajowy Urząd Statystyczny, China Post Group Corporation, Narodową Szkołę Rozwoju przy Uniwersytecie Pekińskim oraz Szkołę Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Tsinghua. Miasto Qingdao znalazło się na liście „Dziesięciu najpiękniejszych miast w Chinach" - jak podaje Samorządowe Biuro Prasowe w Qingdao.

„Dziesięć najpiękniejszych miast w Chinach" wybrano spośród stolic prowincji, miast o niezależnym statusie planistycznym i miast niebędących stolicami prowincji, w oparciu o analizę dużych zbiorów danych i badanie ankietowe obejmujące ponad 20 obszarów, takich jak: gospodarka, dobrobyt i społeczeństwo. W badaniu ankietowym „zielony rozwój" stanowił istotny aspekt „szerokiej perspektywy" rozwoju. Uwzględniono również „kwestie życia codziennego", w tym m.in. „które aspekty wymagają większej uwagi w obszarze zatrudnienia" oraz „co robić w czasie wolnym". Qingdao zajęło pierwsze miejsce w grupie podobnej wielkości miast z całego kraju pod względem niektórych spośród ponad 20 wskaźników dotyczących poszczególnych obszarów życia w mieście, a mianowicie: środowisko zatrudnienia, środowisko przedsiębiorczości i wsparcie, jakość wody/powietrza, usługi dla osób starszych, środowisko prawne, zapobieganie i kontrola epidemii, ulgi i pomoc społeczna, parki/zielone tereny oraz wydajność i jakość usług publicznych, notując wyższe wskaźniki w stosunku do średnich wskaźników krajowych.

„Rozwój" to jeden z filarów pięknego miasta. Wysokiej jakości rozwój Qingdao jest możliwy dzięki aktywom i zasobom, które przyczyniają się do dobrego życia. W ostatnich latach miasto skupiło się na rozwoju i ożywieniu gospodarki, nieustannie optymalizując swoje środowisko biznesowe i podążając za międzynarodowym trendem rozwoju. Stopniowo Qingdao przekształciło się w teren podatny na rozwój, atrakcyjny dla „inwestorów z daleka i z bliska". Według danych, w pierwszym kwartale 2023 roku PKB Qingdao wyniósł 350 387 mld juanów, notując wzrost o 4,8% rok do roku. W 2022 roku obroty towarowe Qingdao w eksporcie i imporcie osiągnęły 911 72 mld juanów, co oznacza wzrost o 7,4% rok do roku, wyznaczając tym samym nowy rekord pod względem wartości handlu zagranicznego, importu i eksportu.

„Życie" to kolejny filar pięknego miasta. „Wszystkie dzieci mogą zostać objęte opieką, wszyscy uczniowie mogą otrzymać edukację, każda praca może zostać odpowiednio opłacona, wszyscy pacjenci mogą otrzymać leczenie, wszyscy starsi ludzie mogą otrzymać opiekę, wszyscy mieszkańcy mogą mieć dom do życia, a szczególnie narażone grupy mogą otrzymać wsparcie" - taka idea przyświeca miastu Qingdao w jego nieustannych dążeniach do tego, aby w proces rozwoju wpleść przyjazną atmosferę, zapewnić szczęśliwe życie wszystkim obywatelom, dzielić się osiągnięciami w zakresie rozwoju i cieszyć się życiem w lepszym mieście. W 2022 roku Qingdao skupiło się na problemowych obszarach i trudnych kwestiach, na które wielokrotnie zwracano uwagę i w odniesieniu do których obywatele zgłaszali szereg postulatów w ramach dziewięciu obszarów dobrobytu ujętych w platformie „Focused Effort 2.0 for People's Livelihood" uruchomionej przez władze miasta. Obsługa 16 konkretnych przypadków przyniosła „zadowalające efekty", co przyczyniło się do zapewnienia dobrobytu mieszkańców.

Trzecim filarem pięknego miasta jest „przyjazna atmosfera". Qingdao podejmuje działania na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej i zbudowania żywego, odpornego i inteligentnego miasta we wszystkich obszarach. Mieszkańcy Qingdao mają z okien widok na góry i morze, mogą cieszyć się zielenią i odbyć spacer po parku w pobliżu miejsca zamieszkania. W dzisiejszych czasach życie w Qingdao to „wspaniałe" doświadczenie. Wszyscy mieszkający w Qingdao mogą również aktywnie angażować się w rozwój miasta we wszystkich aspektach polityki, gospodarki, społeczeństwa i kultury jako „eksperci". Ich entuzjazm do życia przejawia się w ich postawie i zachowaniach, stanowiąc kolejny wyraz życzliwości i przyjaznej atmosfery, jaka panuje w Qingdao.

