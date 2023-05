Čching-tao zařazeno na seznam „Deseti nejkrásnějších měst Číny"

ČCHING-TAO, Čína, 9. května 2023 /PRNewswire/ -- 5. května proběhlo v Čcheng-tu slavnostní zahájení soutěže "Čínská města pro skvělý život", kterou společně sponzorovaly China Media Group, Národní statistický úřad, China Post Group Corporation, Národní škola rozvoje Pekingské univerzity a Škola sociálních věd Univerzity Čching-chua. Podle tiskového úřadu lidové vlády města Čching-tao bylo Čching-tao zařazeno mezi „Deset nejkrásnějších měst Číny".

Qingdao listed among the "Ten Most Beautiful Cities in China" The release of the list of "Ten Most Beautiful Cities in China" The beautiful landscape of Qingdao

„Deset nejkrásnějších měst Číny" bylo vybráno z hlavních měst provincií, měst se statusem nezávislého plánování a subprovinčních měst na základě analýzy velkých dat a dotazníkového šetření ve více než 20 oblastech, jako je například ekonomika, životní podmínky obyvatel a společnost. V tomto dotazníkovém šetření patřil „zelený rozvoj" mezi „zásadní velké perspektivy", zatímco „běžná témata" zahrnovala otázky, jako „kterým aspektům zaměstnanosti je třeba věnovat větší pozornost" a „jak trávit volný čas". Ve srovnání s podobnými městy po celé zemi získalo Čching-tao v některých z více než 20 ukazatelů spokojenosti přední místa. V celé řadě hodnocených aspektů, jako je například pracovní prostředí, podnikatelské prostředí a podpora, kvalita vody/vzduchu, služby pro seniory, právní prostředí, prevence a kontrola epidemií, sociální pomoc a podpora, parky/zelené plochy, efektivita vlády a přístup ke službám, překonalo celostátní průměr.

Jedním z pilířů krásy města je „rozvoj". Také ve městě Čching-tao poskytl kvalitní rozvoj zázemí a zdroje pro skvělý život jeho obyvatel. V posledních letech se Čching-tao zaměřilo na rozvoj a oživení podstatné části ekonomiky, soustavně optimalizovalo své podnikatelské prostředí a sledovalo mezinárodní vývojové trendy. Postupně se tak vyvinulo v plodné prostředí pro rozvoj, „atraktivní pro investory z blízkého i vzdáleného okolí". Podle statistických údajů činil v prvním čtvrtletí roku 2023 HDP města Čching-tao 350,387 miliardy jüanů s meziročním růstem 4,8 %. V roce 2022 dosáhl importní a exportní obchod ve městě Čching-tao hodnoty 911,72 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 7,4 %, a dosáhl tak nového vrcholu v hodnotách zahraničního obchodu, dovozu a vývozu.

Druhým pilířem krásného města je „život". „O všechny děti může být postaráno, všichni studenti mohou získat vzdělání, všichni pracující mohou být odpovídajícím způsobem placeni, všichni pacienti mohou být léčeni, všichni starší lidé mohou získat péči, všichni obyvatelé mohou mít domov a všechny zranitelné skupiny mohou získat podporu." Takový je ideál, na jehož naplnění Čching-tao neustále pracuje – dodat svému rozvoji srdečnost a vybudovat šťastný život pro všechny obyvatele, kteří se budou podílet na jeho úspěšném rozvoji a těšit se z lepšího města. V roce 2022 se Čching-tao zaměřilo na problematická místa a složité problémy v devíti oblastech životních podmínek, které vyvolávaly značnou pozornost veřejnosti a mnoho stížností občanů, a zahájilo program „Intenzivní práce 2.0 pro životní podmínky obyvatel", aby „zajistilo uspokojivé řešení" v 16 konkrétních záležitostech a upevnilo „štěstí pro nádherný život".

Třetím pilířem krásy města je „přívětivost". Čching-tao proto usiluje o zlepšení kvality života ve městě a vytvoření místa pohodlného, odolného a inteligentního ve všech aspektech. Obyvatelé města Čching-tao se tak mohou kdykoli potěšit výhledem na hory, moře a zeleň z vlastního okna, nebo si vychutnat procházku parkem v okolí svého domova. Život v tomto městě je v dnešních dnech „skvělým zážitkem". Všichni jeho obyvatelé se mohou podílet na rozvoji svého města ve všech oblastech politiky, hospodářství, společnosti a kultury jako jeho „pánové". Jejich nadšení ze skvělého života ve městě se odráží v jejich cítění a chování, což znovu a znovu zdůrazňuje vstřícnost Čching-tao – přátelského města.

Odkazy na obrazové přílohy:

Odkaz: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440634

Popisek: Qingdao listed among the "Ten Most Beautiful Cities in China"

Odkaz: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440643

Popisek: Představení seznamu „Deseti nejkrásnějších měst Číny"

Odkaz: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440644

Popisek: Nádherný pohled na Čching-tao

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071437/1_Qingdao.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071436/2_Beautiful_Cities.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071435/3_Qingdao.jpg

SOURCE News Office of the People's Government of Qingdao