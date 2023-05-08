Циндао входит в число "Десяти самых красивых городов Китая"
May 08, 2023, 08:40 ET
ЦИНДАО, Китай, 8 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- 5 мая в Чэнду прошла церемония открытия проекта "Cities with Wonderful Life in China", спонсорами которой выступили Китайская Медиа Группа, Национальное Бюро Статистики,China Post Group Corporation, Национальная школа развития Пекинского Университета и Школа социальных наук Университета Цинхуа. Циндао был включен в список "Десяти самых красивых городовКитая" по данным Информационного Бюро Народного Правительства Циндао.
"Десять самых красивых городов Китая" были выбраны из столиц провинций, городов с независимым статусом планирования и субпровинциальных городов на основе анализа больших данных и опросов по более чем 20 аспектам, включая экономику, народное благосостояние и общественную жизнь. При опросе "зеленое развитие" оказалось жизненно важным "перспективным направлением", а "обычными вопросами" оказались подобные: "Какие аспекты требуют большего внимания при трудоустройстве?" и "Чем заняться в свободное время?". Среди 20 с лишним показателей степени удовлетворенности по городам, Циндао занимает первое место в перечне аналогичных городов по некоторым показателям, среди которых он оказался выше среднего национального уровня по таким показателям, как условия занятости, предпринимательская среда и поддержка, качество воды/воздуха, услуги для пожилых людей, правовая среда, профилактика и контроль эпидемий, социальная помощь, парки/озеленение, эффективность правительства и обслуживание.
"Развитие" лежит в основе прекрасного города. Высококачественное развитие Циндао предоставило средства и ресурсы для обеспечения чудесного уровня жизни. В последние годы Циндао сосредоточен на развитии и возрождении экономики, на непрерывной оптимизации своей бизнес-среды, а также соблюдает международную тенденцию развития. Он постепенно превратился в плодородную землю для развития, "привлекательную для инвесторов как в непосредственной, так и в отдаленной перспективе". Согласно данным, в первом квартале 2023 года ВВП Циндао составил 350,387 млрд юаней, увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году объем импортно-экспортной торговли Циндао составил 911,72 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, что установило новый максимум в объемах внешней торговли, импорта и экспорта.
"Жизнь" – второе ядро прекрасного города. "Обо всех детях заботятся, все учащиеся могут получить образование, вся работа оплачивается соответствующим образом, все пациенты могут получить лечение, все пожилые люди могут получить уход, у всех жителей есть дома жизни, и все уязвимые лица могут получить поддержку". Циндао постоянно стремится к идеалу, чтобы неустанно давать толчок развитию, создавая счастливую жизнь для всех граждан, к тому, чтобы они разделяли достижения в области развития и наслаждались улучшенным городом. В 2022 году Циндао сосредоточил свое внимание на проблемных местах и сложностях, которые привлекли пристальное внимание и множество жалоб со стороны граждан из девяти областей обеспечения средств, поскольку была запущена целенаправленная инициатива 2.0 по жизнеобеспечению, – это дало удовлетворительный ответ в решении 16 конкретных вопросов и обеспечило "счастье" для волшебной жизни.
"Тепло" – третье ядро прекрасного города. В Циндао постарались повысить качество городской жизни и построить пригодный для жизни, устойчивый и интеллектуальный во всех аспектах город. Открыв окно в Циндао, гости могут полюбоваться видом на горы и море, зелеными достопримечательностями и насладиться прогулкой по парку рядом с домом. Сегодня жизнь в Циндао стала "волшебным" опытом. Все жители Циндао также могут участвовать в росте города во всех политических и экономических аспектах, общественной и культурной жизни, будучи "хозяином" города. Энтузиазм волшебной жизни проявляется в сердцах и поведении, что снова и снова подчеркивает доброту Циндао, дружелюбного города.
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Подпись: Циндао включен в список "Десять самых красивых городовКитая"
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Подпись: Релиз перечня "Десять самых красивых городов Китая"
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Подпись: Красивый пейзаж Qingdao
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SOURCE News Office of the People's Government of Qingdao
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