Циндао входит в число "Десяти самых красивых городов Китая"

ЦИНДАО, Китай, 8 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- 5 мая в Чэнду прошла церемония открытия проекта "Cities with Wonderful Life in China", спонсорами которой выступили Китайская Медиа Группа, Национальное Бюро Статистики,China Post Group Corporation, Национальная школа развития Пекинского Университета и Школа социальных наук Университета Цинхуа. Циндао был включен в список "Десяти самых красивых городовКитая" по данным Информационного Бюро Народного Правительства Циндао.

Qingdao listed among the "Ten Most Beautiful Cities in China" The release of the list of "Ten Most Beautiful Cities in China" The beautiful landscape of Qingdao

"Десять самых красивых городов Китая" были выбраны из столиц провинций, городов с независимым статусом планирования и субпровинциальных городов на основе анализа больших данных и опросов по более чем 20 аспектам, включая экономику, народное благосостояние и общественную жизнь. При опросе "зеленое развитие" оказалось жизненно важным "перспективным направлением", а "обычными вопросами" оказались подобные: "Какие аспекты требуют большего внимания при трудоустройстве?" и "Чем заняться в свободное время?". Среди 20 с лишним показателей степени удовлетворенности по городам, Циндао занимает первое место в перечне аналогичных городов по некоторым показателям, среди которых он оказался выше среднего национального уровня по таким показателям, как условия занятости, предпринимательская среда и поддержка, качество воды/воздуха, услуги для пожилых людей, правовая среда, профилактика и контроль эпидемий, социальная помощь, парки/озеленение, эффективность правительства и обслуживание.

"Развитие" лежит в основе прекрасного города. Высококачественное развитие Циндао предоставило средства и ресурсы для обеспечения чудесного уровня жизни. В последние годы Циндао сосредоточен на развитии и возрождении экономики, на непрерывной оптимизации своей бизнес-среды, а также соблюдает международную тенденцию развития. Он постепенно превратился в плодородную землю для развития, "привлекательную для инвесторов как в непосредственной, так и в отдаленной перспективе". Согласно данным, в первом квартале 2023 года ВВП Циндао составил 350,387 млрд юаней, увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году объем импортно-экспортной торговли Циндао составил 911,72 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, что установило новый максимум в объемах внешней торговли, импорта и экспорта.

"Жизнь" – второе ядро прекрасного города. "Обо всех детях заботятся, все учащиеся могут получить образование, вся работа оплачивается соответствующим образом, все пациенты могут получить лечение, все пожилые люди могут получить уход, у всех жителей есть дома жизни, и все уязвимые лица могут получить поддержку". Циндао постоянно стремится к идеалу, чтобы неустанно давать толчок развитию, создавая счастливую жизнь для всех граждан, к тому, чтобы они разделяли достижения в области развития и наслаждались улучшенным городом. В 2022 году Циндао сосредоточил свое внимание на проблемных местах и сложностях, которые привлекли пристальное внимание и множество жалоб со стороны граждан из девяти областей обеспечения средств, поскольку была запущена целенаправленная инициатива 2.0 по жизнеобеспечению, – это дало удовлетворительный ответ в решении 16 конкретных вопросов и обеспечило "счастье" для волшебной жизни.

"Тепло" – третье ядро прекрасного города. В Циндао постарались повысить качество городской жизни и построить пригодный для жизни, устойчивый и интеллектуальный во всех аспектах город. Открыв окно в Циндао, гости могут полюбоваться видом на горы и море, зелеными достопримечательностями и насладиться прогулкой по парку рядом с домом. Сегодня жизнь в Циндао стала "волшебным" опытом. Все жители Циндао также могут участвовать в росте города во всех политических и экономических аспектах, общественной и культурной жизни, будучи "хозяином" города. Энтузиазм волшебной жизни проявляется в сердцах и поведении, что снова и снова подчеркивает доброту Циндао, дружелюбного города.

Подпись: Циндао включен в список "Десять самых красивых городовКитая"

Подпись: Релиз перечня "Десять самых красивых городов Китая"

Подпись: Красивый пейзаж Qingdao

