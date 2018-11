Chińskie miasto Yiwu debiutuje na Times Square w Nowym Jorku, tym samym demonstrując całemu światu otwartość

HANGZHOU, Chiny, 27 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Reklama na temat cudów w Chinach i handlu w Yiwu zadebiutowała niedawno na słynnym Times Square w Nowym Jorku. W spocie zaprezentowano miasto Yiwu w Chinach jako węzeł łączący cały świat.

Zgodnie z reformą i otwarciem się kraju liczące się w skali kraju miasto w centralnej części wschodniej prowincji Zhejiang w Chinach wykorzystało wszystkie możliwości w zakresie ciągłego rozwoju i innowacji gospodarki.

Rok 2017 był 26 rokiem z kolei, kiedy rynek towarów drobnych w Yiwu zajął pierwsze miejsce w kraju wśród rynków specjalistycznych. Obszar rynku zajmuje ponad 6,4 miliona metrów kwadratowych i 75 000 sklepów, a sprzedawanych jest na nim ponad 1,8 miliona produktów, które trafiają do 210 krajów i regionów na całym świecie.

Nawet w obliczu wyłonienia się e-handlu, który niegdyś postrzegany był jako kryzys dla tradycyjnych rynków, miastu Yiwu udało się wykorzystać sytuację przez zmobilizowanie e-biznesu do kolejnej tury przemian.

Miasto wdrożyło program szkoleniowy mający na celu wytrenowanie 300 000 specjalistów od e-handlu w ciągu dwóch lat, założyło branżowy fundusz doradczy w zakresie e-handlu, uruchomiło parki e-handlu i podjęło prace w zakresie budowy platform e-biznesu łączących zewnętrzne platformy, w tym Alibaba, Amazon i eBay.

W 2017 r. poziom obrotu w e-handlu w Yiwu sięgnął 222 miliardy juanów i zanotował tym samym wzrost o 25,3%, z czego 22,1 miliarda juanów stanowił e-handel transgraniczny, którego poziom wzrósł o 38,2%.

Miasto Yiwu zdobywa także uznanie za aktywny udział w Inicjatywie Pasa i Drogi w minionych latach. Jak do tej pory uruchomiono dziewięć towarowych połączeń kolejowych z Yiwu do Azji Środkowej, Londynu i Hiszpanii, co wywarło wpływ na 34 kraje i regiony i objęło około 2000 różnych towarów i narzędzi produkowanych w Chinach.

Jednym z przykładów z roku 2017 jest połączenie kolejowe z Yiwu do Madrytu, które umożliwiło eksport chińskich produktów do 35 krajów. Połączenie Yiwu-Xinjiang-Europa, które liczy 13 052 km, jest najdłuższym połączeniem kolejowym na świecie.

Miasto Yiwu stało się światowym węzłem obrotu towarem w Chinach i osiągnęło zrównoważoną pozycję w imporcie i eksporcie, jako międzynarodowy sprzedawca i nabywca.

Miasto Yiwu zakupiło 1854 typy importowanych produktów z 121 krajów i regionów na całym świecie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r., co stanowi wzrost o 35,23% w porównaniu do roku ubiegłego.

