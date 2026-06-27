CHINT met en avant des solutions énergétiques intelligentes, durables et abordables lors du Forum africain de l'énergie 2026

LE CAP, Afrique du Sud, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- CHINT a réaffirmé sa volonté de contribuer à la transition énergétique et au développement industriel de l'Afrique lors du Forum africain de l'énergie (AEF) 2026, où l'entreprise a présenté une gamme de solutions de réseaux intelligents, d'énergies renouvelables et d'électricité durable sur le thème « Des solutions énergétiques intelligentes, durables et abordables pour le bond en avant industriel de l'Afrique ».

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CHINT a également présenté son transformateur de puissance de 1 000 kV et son module de commutation (RMU) sans SF₆ de 24 kV, mettant ainsi en avant son expertise dans les technologies de transport d'électricité de pointe et les infrastructures énergétiques durables.

Favoriser l'évolution du secteur énergétique africain

Au cours de ce forum, CHINT a présenté des solutions intégrées couvrant les domaines du transport et de la distribution d'électricité, de la production d'énergie renouvelable et du stockage d'énergie. L'entreprise a souligné à quel point des infrastructures énergétiques fiables, efficaces et durables jouaient un rôle essentiel pour favoriser le développement industriel, renforcer la résilience du réseau et contribuer aux objectifs de décarbonisation.

Les solutions présentées témoignaient de l'engagement de CHINT à fournir des technologies pratiques et évolutives, capables d'aider les services publics, les industries et les promoteurs de projets à répondre à la demande croissante en électricité tout en se rapprochant des objectifs de développement durable.

Solutions de réseaux intelligents pour des réseaux fiables et résilients

Lors de cet événement, CHINT a présenté ses solutions de réseaux intelligents, conçues pour renforcer les réseaux de transport et de distribution tout en favorisant l'intégration des énergies renouvelables, le développement des installations industrielles et les projets d'extension du réseau.

L'entreprise a souligné que de nombreux réseaux électriques africains continuaient de rencontrer des difficultés liées au vieillissement des infrastructures du réseau, à l'augmentation de la demande en électricité et aux délais de réponse en cas de panne. La gamme de solutions de réseaux intelligents de CHINT a démontré comment des équipements électriques de pointe et des technologies de réseau intelligentes pouvaient améliorer l'efficacité opérationnelle, renforcer la fiabilité et contribuer à la modernisation des réseaux électriques.

Faire face au problème du vieillissement des transformateurs

Dans une grande partie de l'Afrique, un grand nombre de transformateurs de distribution et de puissance ont dépassé leur durée de vie nominale, ce qui entraîne des pannes fréquentes et une augmentation des frais d'entretien. Les transformateurs traditionnels à huile minérale présentent également des risques de fuites et d'incendie, car l'huile minérale a un point d'éclair d'environ 150 °C seulement. De plus, de nombreux transformateurs de distribution sont tout simplement trop petits pour supporter les charges croissantes liées à la récupération d'énergie industrielle et aux installations solaires sur les toits.

La gamme de transformateurs à ester naturel de CHINT offre une alternative directe. L'huile isolante à base d'ester naturel est biodégradable à plus de 95 %, ce qui signifie qu'une fuite n'entraîne qu'un impact minimal sur l'environnement. Son point d'éclair dépasse les 300 °C, ce qui réduit considérablement les risques d'incendie et rend superflus les systèmes de protection incendie supplémentaires. Les émissions de carbone sur toute la durée de vie du transformateur sont inférieures de 98 % à celles des appareils conventionnels fonctionnant à l'huile minérale.

Ses transformateurs à huile isolante à base d'esters naturels ont déjà été déployés et installés en Europe, en Australie, en Amérique du Nord et en Amérique latine. CHINT a également déployé des RMU intelligentes en Algérie, au Nigeria, en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya et en République de Namibie.

Renforcer notre engagement en faveur de l'avenir énergétique de l'Afrique

« L'avenir industriel de l'Afrique dépendra de partenariats solides et de solutions énergétiques fiables », a déclaré Thomas Cheng, directeur général de CHINT pour l'Asie occidentale et l'Afrique. « Chez CHINT, nous sommes fiers de contribuer à cette transformation. En alliant innovation, technologie et engagement local, nous contribuons à la croissance des industries, soutenons les communautés et renforçons l'avenir énergétique de l'Afrique. »

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