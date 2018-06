Chint Solar/Astronergy en partenariat avec Munich Re pendant 9 années consécutives

En vertu de l'accord, PICC P&C fournira une assurance pour couvrir 10 à 12 ans de garantie des produits et 25 ans de garantie des performances des modules d'Astronergy livrés à des projets internationaux enregistrés en 2018, et Munich Re fournira une réassurance à PICC. En attribuant une capacité financière dédiée à ces clients enregistrés, la couverture d'assurance fournit une garantie tierce crédible aux investisseurs et institutions financières qui choisissent d'installer les modules d'Astronergy.

Claudia Hasse, directrice des risques d'entreprise spéciaux chez Munich Re souligne qu'Astronergy a collaboré étroitement avec Munich Re pendant neuf années consécutives. En 2009, Munich Re a conçu la première assurance au monde qui couvre les performances à long terme pendant 25 ans des modules photovoltaïques solaires, et Astronergy est la seule entreprise photovoltaïque à y avoir adhéré de manière continue depuis 2010. « Nous apprécions particulièrement notre relation continue avec Astronergy et leur engagement en faveur de la qualité et de l'excellence dans un secteur du photovoltaïque en rapide mutation. Le nouveau contrat souligne également les efforts d'Astronergy pour fournir à ses clients les meilleures solutions technologiques ainsi qu'une couverture financière et assurantielle », a déclaré Claudia Hasse.

Dans son discours lors de la célébration du 9e anniversaire au SNEC, M. Ronald Sastrawan, analyste principal des risques de Green Tech Solutions qui fait partie des risques d'entreprise spéciaux de l'unité des partenaires d'assurance des entreprises chez Munich Re, a expliqué que Munich Re est très minutieux dans l'évaluation des risques et ne fournira des assurances qu'aux modules de très haute qualité dans le marché. Astronergy est clairement une société qui occupe une place de choix dans le secteur photovoltaïque et au cours des neuf dernières années, Astronergy a démontré la qualité et les normes élevées de ses modules. Le régime d'assurance 2018 fournit une assurance indépendante des projets pour chaque propriétaire enregistré auprès de Munich Re, qui transfère le risque avec succès et répond à la demande de financement des clients étrangers.

« Munich Re est une importante société de réassurance internationale qui met en œuvre les normes d'inspection des usines les plus exigeantes dans ce secteur. Elle a inspecté 170 usines dans le monde et n'a approuvé que les meilleures, parmi lesquelles figure Astronergy », a commenté M. Lu Chuan, le PDG d'Astronergy. « La souscription de sociétés d'assurance renommées apportera une valeur ajoutée à nos clients à travers le monde. »

SOURCE Astronergy