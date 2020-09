Chiny przyznają odznaczenia osobom walczącym z pandemią, składając przyrzeczenie walki z COVID-19 na całym świecie

Uznanemu specjaliście w dziedzinie chorób układu oddechowego, Zhong Nanshan, przyznano Order Republiki będący najwyższym odznaczeniem państwowym w Chinach. Zhong zidentyfikował wirusa SARS w 2003 r. i obecnie stoi na czele działań chińskiego rządu w walce z epidemią COVID-19.

Trzem innym specjalistom przyznano honorowy tytułu „Bohatera Ludu". Uhonorowane osoby to Zhang Boli, specjalista w dziedzinie tradycyjnej medycyny chińskiej, który przewodził badaniom nad metodami leczenia COVID-19 łączącymi osiągnięcia tradycyjnej medycyny chińskiej i medycyny zachodu; Zhang Dingyu, dyrektor szpitala Jinyintan zajmującego się pacjentami chorymi na COVID-19; oraz Chen Wei, lekarz wojskowy prowadzący działalność badawczą, który ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia w zakresie badań podstawowych związanych z COVID-19 oraz prac nad szczepionką i lekami.

„Członkowie personelu medycznego są najpiękniejszymi aniołami i najserdeczniejszymi ludźmi w tych nowych czasach" – powiedział prezydent Xi Jinping podczas przemówienia po wręczeniu odznaczeń. „Ich imiona i starania nie zostaną nigdy zapominanie przez naród, ludzi i historię, i zostaną wyryte na pomniku Republiki".

„Miliony członków personelu medycznego walczyło z COVID-19 na pierwszej linii frontu w całym kraju, w tym 540 tys. w Prowincji Hubei w centralnych Chinach i jej stolicy Wuhan, w regionie najsilniej dotkniętym epidemią" – powiedział prezydent Xi, który pełni również funkcje sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej.

Wspólne działania na rzecz stawienia czoła ogólnoświatowym wyzwaniom

Prezydent Xi złożył obietnicę, że Chiny połączą siły z globalną społecznością w celu rozwiązania problemu pandemii.

Zauważając, że rozprzestrzenienie się nowego koronawirusa jest najgorszą pandemią, z jaką świat zmagał się w ciągu ostatnich stu lat, prezydent podkreślił wkład Chin w globalną walkę z epidemią.

Zwrócił on również uwagę na fakt, że Chiny od początku epidemii postępowały zgodnie z zasadą „otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności" i aktywnie wypełniały międzynarodowe zobowiązania.

Kraj „dobrowolnie przekazywał informacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), władzom krajów i organizacjom regionalnym w możliwie najkrótszym czasie, a także udostępnił dane o genomie nowego koronawirusa niezwłocznie po ich uzyskaniu" – dodał.

Jak zauważa prezydent, Chiny przeprowadziły ponad 70 wymian doświadczeń na polu walki z epidemią z różnymi krajami i organizacjami międzynarodowymi lub regionalnymi.

Chiny ogłosiły decyzję w sprawie przekazania do WHO dwóch transz wsparcia finansowego o łącznej wartości 50 mln USD, wysłały 34 zespoły medyczne do 32 krajów i oferowały pomoc 150 krajom i czterem organizacjom międzynarodowym; w okresie od 15 marca do 6 września kraj wyeksportował 151,5 mld maseczek, 1,4 mld kombinezonów ochronnych, 230 mln par okularów ochronnych, 209 tys. respiratorów, 470 mln testów i 80,14 mln termometrów na podczerwień.

Pandemia pokazała, że ludzkość jest społecznością, która potrafi współdziałać w dobrych i złych czasach, wzywając do solidarności i współpracy na całym świecie w celu przezwyciężenia kryzysu, co również podkreślił chiński prezydent.

Chiny będą nadal promować międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania epidemii, wspierać WHO w jej wiodącej roli w walce z pandemią oraz wezmą udział w budowie społeczności na rzecz wspólnego zdrowia całej ludzkości.

Chiny pozostają nieugięte w dążeniu do lepszej przyszłości

Prezydent podsumował działania, które podjął jego kraj w walce z wirusem, a także wezwał do jedności i determinacji całego narodu w celu stawienia czoła wyzwaniom i osiągnięcia wyznaczonych celów w zakresie rozwoju.

Przez ostatnie siedem miesięcy ponad 80 tys. obywateli Chin zaraziło się wirusem, a około 4700 osób straciło życie. Liczby te mogłyby być dużo wyższe bez zdecydowanych działań wdrożonych na różnych szczeblach i ogromnego zaangażowania personelu medycznego, pracowników socjalnych oraz mieszkańców, którzy postępowali zgodnie z nałożonymi ograniczeniami.

„Dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa zostało zahamowane w okresie niewiele ponad miesiąca; w dwa miesiące udało nam się uzyskać spadek liczby dziennych zachorowań do wartości jednocyfrowych, a w okresie około 3 miesięcy odnieśliśmy zwycięstwo w walce o obronę Prowincji Hubei i jej stolicy Wuhan" – zauważył prezydent Xi.

Stwierdził również, że wraz ze spadkiem nasilenia epidemii Chiny ogłosiły serię strategii na rzecz wsparcia przedsiębiorców, tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia inwestycji i konsumpcji oraz ograniczenia ubóstwa.

Druga pod względem wielkości gospodarka świata odnotowała wzrost o 3.2% w drugim kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, odwracając tendencję spadkową, która w pierwszym kwartale roku kształtowała się na poziomie 6.8%.

„Chiny stały się pierwszą znaczącą gospodarką, która powróciła do wzrostu od początku epidemii" – powiedział prezydent Xi.

Wybiegając w przyszłość, prezydent Xi stwierdził, że Chiny muszą nadal stosować regularne środki ukierunkowane na kontrolę epidemii i dążyć do ostatecznego zwycięstwa w walce z COVID-19.

Prezydent Xi podkreślił kwestię umocnienia gwarancji instytucjonalnych dla ochrony ludzkiego życia i zdrowia, apelując o stworzenie silnego systemu zdrowia publicznego i poprawę systemu profilaktyki, kontroli i leczenia chorób podczas epidemii o dużym zasięgu.

Wezwał również do intensyfikacji wysiłków ukierunkowanych na wzrost gospodarczy i poprawę jakości życia mieszkańców kraju, podkreślając, że krajowe cele rozwoju i wyznaczone zadania muszą zostać wypełnione.

Celem Chin jest ograniczenie do minimum zjawiska skrajnego ubóstwa i zakończenie procesu budowy społeczeństwa o umiarkowanym stopniu zamożności pod każdym względem do końca 2020 r.

Prezydent Xi podkreślił wagę rosnącej świadomości ryzyka i podtrzymanie myślenia ukierunkowanego na efekt końcowy, a także wezwał do działań na rzecz zwiększenia potencjału zapobiegania różnym rodzajom zagrożeń pojawiających się na chińskiej drodze rozwoju oraz ich minimalizowania.

Wyraził ponadto ufność w przyszłość Chin w tych nowych czasach. „Nikt i nic nie powstrzyma narodu chińskiego przed osiągnięciem lepszego poziomu życia" – podsumował prezydent Xi.

Wersja źródłowa artykułu: https://news.cgtn.com/news/2020-09-08/China-honors-pandemic-fighters-vows-to-carry-on-fighting-COVID-19-TCeSeTaCze/index.html

Film – https://www.youtube.com/watch?v=u8O1-cWAA_M

