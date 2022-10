Chipset SDR da Saankhya Labs impulsiona projetos inovadores de última geração do padrão ATSC da ADTH

Gateways, decodificadores, dispositivos HDMI e dongles USB alimentados por SL3000

BANGALORE, Índia, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Saankhya Labs, uma subsidiária da Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET), anunciou hoje que a ADTH, fornecedora líder de soluções de comunicação, com escritórios em Atlanta, Xangai, Seul e Taipei, lançou uma série de designs de ATSC NEXTGEN, alimentados por SL3000, chipset do SDR (Rádio definido por Software) no demodulador ATSC 3.0/1.0 da Saankhya. Esses designs, prontos para a fabricação, permitirão que OEMs/ODMs ofereçam soluções de atualização para milhões de consumidores na América do Norte e na Coreia do Sul para receber transmissões ATSC 3.0 de última geração, em seus aparelhos HDTV e dispositivos de tela inteligentes atuais.

A NEXTGEN TV é a mais significativa atualização tecnológica de transmissão de todos os tempos, promete uma experiência mais imersiva, com vídeo impressionante e áudio aprimorado. A NEXTGEN TV oferece mais opções para aproveitar ao máximo os esportes, notícias e eventos ao vivo e muito mais. Em junho de 2022, a transmissão ATSC 3.0 foi disponibilizada em 68 mercados, cobrindo cerca de 51% de todas as famílias dos EUA. Na Coreia do Sul, a ATSC 3.0 continua a ganhar impulso desde as transmissões 4K-UHD das Olimpíadas de Inverno em 2018, chegando a até mais de 70% da população. A Índia também está avaliando a ATSC 3.0 para serviços diretos de transmissão em dispositivos móveis e de vídeo.

As soluções multiformas da ADTH são direcionadas para plataformas fixas e móveis.

O projeto de gateway residencial de dupla sintonização da ADTH é uma caixa de transmissão de Wi-Fi da DTV que pode ser colocada em qualquer lugar da residência para a recepção na residência inteira das transmissões ATSC 3.0/1.0 em dispositivos móveis através de um aplicativo de TV complementar fabricado pela Tolka.tv. Dois canais UHD diferentes podem ser sintonizados e assistidos simultaneamente em diferentes dispositivos na mesma residência.

Os projetos de HDMI via dongle/STB da ADTH permitem a recepção de ATSC 3.0 em milhões de TVs já existentes e monitores HDMI. O dongle/STB é alimentado pelo chipset do demodulador SL3000 da Saankhya e faz interface com um software de execução do decodificador de mídia SoC fabricado pela Tolka.tv. O software do aplicativo da Tolka.tv é sintonizado com sinais de ATSC 3.0 over-the-air e, em seguida, demodula e decodifica o áudio UHD e AC-4, antes de enviar a transmissão para HDMI para assistir nos monitores conectados a TVs ou ao HDMI.

O projeto do dongle USB da ADTH permite a recepção segura de transmissões ATSC 3.0/1.0 em media box TVs, tablets ou celulares com o uso do aplicativo de TV complementar fabricado pela Tolka.tv. Os engenheiros da ADTH e da Saankhya Labs trabalharam em estreita colaboração para ajustar o produto para receber a melhor recepção de sinal da categoria, com projeto de fator de forma reduzido, baixo consumo de energia, digitalização rápida de canais e rápida mudança de canal.

Vivek Kimbahune, vice-presidente executivo de vendas e desenvolvimento de negócios da Saankhya Labs, disse: "As soluções prontas para a fabricação da ADTH estão bem posicionadas para capitalizar as enormes oportunidades apresentadas pelo padrão ATSC 3.0. O SL3000 foi um esforço de desenvolvimento colaborativo entre a One Media (uma subsidiária do Sinclair Broadcast Group) e a Saankhya Labs. O desempenho, a programabilidade e a eficiência energética do SL3000 o tornam a escolha ideal para a integração nos receptores de DTV e estamos felizes que a ADTH tenha escolhido fazer parceria conosco para seus produtos de última geração. É um marco significativo para a Saankhya Labs fornecer o chipset de demodulador multipadrão mais avançado para uma das principais firmas de arquitetura de Taiwan para a construção de produtos de classe internacional."

O chipset do demodulador da banda base do SDR de 3ª geração da Saankhya suporta ATSC 3.0/1.0 e Clear QAM, oferecendo uma frente unificada para o mercado de TV de transmissão. O SL3000 é um demodulador de banda base com todos os recursos, integrando ADC, decodificador FEC, entrelaçador D, memória e ADC em um único pacote QFN 68 pinos, 8x8 mm, sem Pb/compatível com ROHS,. O chipset suporta pacotes de ALP ou de fluxo de transporte a partir do demodulador com firmware atualizável em campo.

"A tecnologia SDR da Saankhya Labs foi a base lógica para nosso programa de desenvolvimento do receptor de ATSC 3.0, que nos permite oferecer toda a capacidade de transmissão de TV HDR UHD por meio de dispositivos compactos e fáceis de usar, ao mesmo tempo em que mantemos a compatibilidade com o programa ATSC 1.0 HD e SD", disse Alex Day, vice-presidente da Tolka.tv. "Ficamos impressionados com a excelência da documentação da Saankhya Labs e com o alto padrão de suporte oferecido por sua equipe de engenharia, sempre que convocada durante o processo de desenvolvimento."

A Saankhya Labs tem mais uma variante do chip - o SL4000, desenvolvido especificamente para dispositivos móveis. O SL4000 integra um sintonizador e demodulador em um único pacote e é otimizado para a integração em plataformas móveis como smartphones, tablets e PCs, permitindo serviços de transmissão de dados e DTV direta para dispositivos móveis em plataformas móveis.

No recém-realizado Congresso de tecnologia móvel da Índia, a Saankhya Labs apresentou um smartphone Android 4G/LTE inédito, com capacidade de recepção DTV ATSC 3.0. O smartphone, impulsionado pelo chipset SL4000 da Saankhya, permite que os consumidores assistam a transmissões DTV com qualidade Full HD, sem necessidade de assinatura de planos de dados, conexão com Wi-Fi/Internet.

Nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Brasil, México e Jamaica, esforços estão em andamento para adotar o padrão ATSC 3.0 para várias aplicações, desde mensagens de emergência avançadas até transmissão de dados (ensino remoto, IoT, veicular, etc.). Para atender a alguns desses requisitos de mercado emergentes, a Saankhya Labs está comprometida em trazer soluções mais inovadoras para o mercado em parceria com seus clientes.

Sobre a Saankhya Labs

A Saankhya Labs, uma subsidiária da Tejas Networks, é uma revolucionária em tecnologia 5G com ampla experiência em sistemas de comunicação sem fio. A Saankhya oferece uma ampla gama de produtos e soluções de comunicação para aplicações de comunicação 5G NR, transmissão e satélite. Com várias patentes internacionais de tecnologia e experiência única em 'chips-to-systems' (microprocessador), as soluções da Saankhya incluem as primeiras soluções de produção de SDR do mundo, soluções open RAN de última geração para redes 5G, soluções de transmissão multipadrão diretas para dispositivos móveis (ATSC 3.0) e produtos de IoT por satélite. Para mais detalhes, acesse www.saankhyalabs.com

Sobre a ADTH

A ADTH é uma fornecedora líder de soluções de transmissão de televisão e inovadora em sistemas revolucionários de telecomunicações para IPTV, OTT, DTT e outras aplicações relacionadas à mídia. A ADTH está sediada em Atlanta, EUA. Para mais detalhes, acesse www.adth.com

Sobre a Tolka

Uma produtora estabelecida e bem-sucedida de aplicações relacionadas à mídia de transmissão, a Tolka oferece para as operadoras de transmissão, proprietários e prestadores de serviços on-line as ferramentas que eles precisam para expandir e desenvolver seus mercados. O foco da Tolka é a convergência da transmissão, OTT e vídeo digital, permitindo a reprodução segura de conteúdo e publicidade inteligente direcionada ao segmento. Para mais detalhes, acesse www.tolka.tv/

