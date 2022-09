CHiQ wprowadza jeszcze więcej innowacji, aby wywrzeć wpływ na rynek urządzeń gospodarstwa domowego

CHENGDU, Chiny, 26 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Zgodnie z zasadą „mniej wysiłku, więcej życia", CHiQ dąży do poprawy jakości życia swoich użytkowników dzięki inteligentnym i niezawodnym produktom, które realizują podstawowe zadania w sposób intuicyjny i łatwy, dzięki czemu klienci mogą prowadzić spokojniejsze i szczęśliwsze życie.

Uwzględniając te cele, firma CHiQ rozpoczęła kampanię +More - opierającą się na zobowiązaniu do poprawy życia użytkowników na całym świecie dzięki produktom, które dają im więcej, niezależnie od tego, czy jest to +Design, +Choice, +Creative, +Style i +Value, celem marki jest wniesienie wartości dodanej dla lepszego życia.

Kampania +More, podyktowana misją CHiQ, polegającą na tworzeniu barwniejszego i bogatszego życia dla użytkowników, demonstruje empirycznie, jak produkty CHiQ poprawiają jakość życia.

Nie poprzestając na spełnianiu wyłącznie podstawowych wymagań, CHiQ uwzględniła najważniejsze potrzeby i opinie klientów, aby zaktualizować swoją misję +More w 2022 roku o następujące wartości podstawowe: +Effort, +Possibility, +Expectations oraz +Possibilities.

CHiQ demonstruje i wdraża te wartości poprzez następujące działania:

+Effort

CHiQ priorytetowo traktuje aspekty techniczne i funkcjonalność swoich produktów i koncentruje się na produkcji urządzeń domowych, które są lepiej dostosowane do potrzeb codziennego życia użytkowników. Zaangażowanie na rzecz podwyższonego poziomu doskonałości technicznej przejawia się w lodówkach CHiQ, które zostały zaprojektowane z myślą o wysokim poziomie zadowolenia użytkowników i optymalnym odżywianiu. Lodówki zostały wyposażone w technologię Low Frost, która ogranicza gromadzenie się lodu i zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania. Wyposażone są również w wydajne inwertery do utrzymywania kilku stref zimnej temperatury, aby zachować świeżość różnych produktów spożywczych, jak również w czterogwiazdkowy przycisk zamrażania, aby błyskawicznie zamrozić żywność i zachować jej świeżość.

+Possibility

Niezależnie od zaspokajania potrzeb klientów w zakresie wspaniałych urządzeń domowych, CHiQ aktywnie poszukuje możliwości dalszych przełomowych rozwiązań. To dążenie do innowacji technologicznych i postępu jest widoczne w telewizorach serii G7PF, G7L - pełniących rolę centrum sterowania domem, a także wciągającego, prawdziwie niezwykłego zestawu kina domowego. Nowa linia modeli telewizorów CHiQ G7PF charakteryzuje się bezramkową konstrukcją, doskonałym stosunkiem ekranu do obudowy, co zapewnia kinowe wrażenia, a także 64-bitowym procesorem czterordzeniowym, który umożliwia automatyczną analizę i regulację na ekranie, co pozwala na wyjątkowo wciągające widowisko. Dzięki wbudowanemu asystentowi Google i możliwości sterowania głosem bez użycia rąk, użytkownicy mogą sterować wszystkimi swoimi inteligentnymi urządzeniami za pośrednictwem telewizora poprzez komendy głosowe obejmujące ponad 30 różnych wariantów, upraszczając tym samym swoje życie za pomocą jednego urządzenia.

+Expectations

CHiQ nie poprzestaje jedynie na zapewnieniu odpowiedniego standardu i oczekuje, że będzie dostarczać kolejne produkty, które są przyjemne i przyjazne dla użytkownika, a także mają solidne podstawy naukowe. To dążenie do przekraczania oczekiwań można dostrzec chociażby na przykładzie pralki CHiQ, która gwarantuje użytkownikom jeszcze większy komfort, niż by się spodziewali. Jej najnowocześniejsza, ultra płaska i wbudowana konstrukcja ułatwia zabudowę nawet w niewielkich przestrzeniach, natomiast pojemny bęben pozwala na wypranie większej ilości ubrań, a zaawansowane umiejętności spawania zapewniają doskonałą skuteczność gruntownego prania.

+Possibilities

Nie poprzestając na zwyczajnym zaspokajaniu potrzeb klientów, CHiQ dąży do stworzenia dodatkowych możliwości udoskonalenia ich życia - bazując na autentycznych opiniach i historiach, którymi się dzielą. Przykładem jest monitor CHiQ 32P625Q UltraSlim z 31,5'' ultracienkim bezramkowym ekranem, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnie komfortowym oglądaniu. Wielki ekran i funkcja przełączania umożliwiają również wygodną pracę w domu lub w biurze, bowiem pulpit z wieloma oknami jest idealny do przeglądania i zarządzania dokumentami. Ponadto jego szeroka gama 100% sRGB oferuje 1,07 miliarda kolorów dla najbardziej realistycznych i żywych obrazów - zapewniając doskonałe wrażenia i możliwości wizualne.

Zasada jest prosta: +Effort+Possibility+Expectations+Possibilities = CHiQ, rozwiązanie w zakresie urządzeń domowych dla konsumentów, którzy chcą jeszcze więcej od życia. Marka jest również zakotwiczona w misji firmy, którą jest „Stworzenie światowej klasy marki sprzętu gospodarstwa domowego i rozwinięcie czołowej międzynarodowej firmy w dziedzinie inteligentnego domu".

Obecnie CHiQ prowadzi działalność w ponad 30 krajach i regionach w Europie, Australii, Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej oraz jest obecna na ponad 40 platformach e-commerce, a jej produkty obejmują między innymi telewizory, lodówki, klimatyzatory, pralki, monitory.

