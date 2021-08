Chishti Group et United Petro Group signent un accord de co-entreprise opérationnelle

DELHI, Inde, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- Chishti Group of India et United Petro Group ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un protocole d'accord non contraignant afin de poursuivre des discussions détaillées sur la fusion de leurs activités commerciales sur tous les territoires.

Les sociétés estiment qu'en combinant leurs efforts au sein d'une nouvelle co-entreprise qui sera nommée Chishti United Petroleum Pte. Ltd, cela offrirait des opportunités significatives pour stimuler conjointement les développements et opérations futurs. En particulier, elle devrait générer des synergies importantes, créer des opérations plus efficaces et accroître les opportunités.

La nouvelle société serait soutenue par le groupe Chishti et le groupe United Petro, bénéficiant des compétences et du personnel de chacun, et devrait être autofinancée. Chishti Group et UPG devraient convenir d'un plan d'affaires pour la société afin de lui permettre de saisir les opportunités futures en matière de développement et, éventuellement, de croissance de son portefeuille, dans toute l'Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

Les engagements de la société en matière d'investissement social continueront d'être honorés et les performances en matière de SSE, la croissance et l'efficacité seront des domaines prioritaires pour la direction.

Le Dr Ganapathi Dhiwaghar, fondateur et président de United Petro, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer la création de cette co-entreprise avec Chishti Group et de nous associer à leur équipe pour créer une nouvelle branche commerciale, afin de profiter d'une opportunité de marché importante. Cette co-entreprise nous permet d'étendre notre impact. Nous travaillons activement sur une foule d'idées et nous sommes fiers d'être un partenaire opérationnel avec un nom reconnu dans cet espace en évolution rapide. »

Le fondateur et président de Chishti Group, Shaheen Chishti, a déclaré : « Chishti Group a besoin de partenariats avec des organisations expérimentées, partageant les mêmes idées et le désir de créer, de développer et de maximiser l'impact. United Petro Group est un leader du marché et un opérateur de premier plan. Cette co-entreprise témoigne de réelles opportunités internationales et nous espérons qu'elle sera la première d'une longue série. »

À propos de United Petro Group

United Petro Group est une société mondiale de négoce d'énergie. UPG a été fondé par le Dr. Ganapathi Dhiwaghar. United Petro est présent dans le monde entier avec des contrats à long terme et des relations établies avec de nombreuses sociétés productrices de pétrole brut dans le monde. United Petro Group est fier de ses alliances stratégiques qui lui permettent de transporter des produits pétroliers et du pétrole brut presque partout dans le monde. Grâce à ses installations de stockage et à son service d'expédition en interne, UPG dispose d'une équipe expérimentée possédant une expertise vaste et diversifiée dans le secteur du pétrole et de gaz.

À propos de Chishti Group

Fondé par Shaheen Chishti, Chishti Group est un conglomérat transnational anglo-indien. Le groupe est présent dans un certain nombre de secteurs, notamment le transport maritime, le pétrole et le gaz, les services bancaires et financiers, le commerce et l'immobilier.

