CHIVAS REGAL ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE DE LA CULTURE SPORTIVE AVEC UN PARTENARIAT MONDIAL AVEC LA SCUDERIA FERRARI HP

À l'approche du Grand Prix de Las Vegas, Chivas Regal s'associe à la Scuderia Ferrari HP dans le cadre d'un partenariat pluriannuel, l'emblématique blended Scotch étant nommé « Partenaire officiel de l'équipe ».

LONDRES, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Annoncé avant le Grand Prix de Las Vegas le week-end prochain, le whisky écossais de luxe, Chivas Regal, a été nommé « Partenaire officiel de l'équipe » de l'écurie de Formule 1 Scuderia Ferrari HP dans le cadre d'un nouveau partenariat mondial pluriannuel qui unit deux marques emblématiques ayant un héritage commun en matière d'artisanat, d'innovation et de luxe.

Dans le cadre de cette collaboration, Chivas Regal, le premier whisky écossais de luxe, et la Scuderia Ferrari HP, l'équipe de Formule 1 la plus titrée au monde, s'associent pour célébrer leur engagement en faveur de la réussite collective, qui constitue le fondement de ce nouveau partenariat.

En mettant en lumière la vie en dehors de la piste, cette collaboration offrira une nouvelle perspective sur la Scuderia Ferrari HP, en se concentrant sur les histoires inédites du travail d'équipe qui sont essentielles à la réussite. Grâce à un accès inégalé aux coulisses, à un nouveau regard sur le monde des sports mécaniques, à un contenu exclusif et à des expériences en direct, Chivas Regal et la Scuderia Ferrari HP mettront en lumière la culture contemporaine de la course automobile, en défendant les Tifosi - les fidèles de la Scuderia Ferrari HP - et en mettant l'accent sur la communauté internationale des fans de ce sport, qui ne cesse de s'agrandir.

Ce partenariat servira également de plateforme puissante à Chivas Regal pour sensibiliser aux dangers de l'alcool au volant, afin d'avoir un impact positif auprès d'un public mondial de passionnés de course automobile. La campagne intégrée, qui devrait être lancée l'année prochaine, suivra les récentes campagnes de consommation responsable menées par Chivas Regal sur des marchés tels que le Mexique et le Japon.

Frédéric Vasseur, directeur de l'équipe de Formule 1 de la Scuderia Ferrari HP, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Chivas Regal, avec qui nous partageons les valeurs de recherche de l'excellence, d'attention aux détails et de savoir-faire - fondées sur des années de tradition, tout en évoluant constamment. Ensemble, nous partageons le désir de progresser et d'établir des références dans nos domaines d'activité respectifs. Je me réjouis de travailler avec Chivas Regal dans le cadre d'un partenariat qui sera bénéfique pour les deux marques ».

Jean-Etienne Gourgues, président-directeur général de Chivas Brothers, fabricant de Chivas Regal, a ajouté : « Ce partenariat marque un changement de vitesse important alors que nous entrons dans une nouvelle ère de la culture sportive pour Chivas Regal. Depuis sa création, la Scuderia Ferrari HP est un véritable pionnier à l'avant-garde de la culture, ce qui en fait le partenaire idéal pour ouvrir ce nouveau chapitre.

Dans le monde en constante évolution de la Formule 1, le succès est le fruit d'un travail d'équipe, ce qui est au cœur de la mission de Chivas Regal : « I Rise, We Rise » (Je m'élève, nous nous élevons). Nous sommes passionnés par l'utilisation de cette nouvelle plateforme pour engager la communauté croissante et de plus en plus diversifiée des fans de course automobile au cours de la saison 2025 et au-delà, et pour tirer parti de la portée collective de nos marques afin de s'assurer que les fans de sport automobile du monde entier savent qu'il ne faut jamais, au grand jamais, boire et conduire ».

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer de Ferrari, a ajouté : « Nous sommes ravis d'annoncer le partenariat avec Chivas Regal, une marque dynamique qui entre pour la première fois dans le monde du sport automobile de haut niveau, en collaboration avec la Scuderia Ferrari HP. Nous travaillerons ensemble sur des activités passionnantes et innovantes pour rapprocher encore plus la Formule 1 de ses fans, en élargissant la base de fans de la Scuderia Ferrari HP et celle de notre sport en général ».

Le partenariat avec la Scuderia Ferrari HP est la dernière initiative en date de Chivas Regal dans le cadre de son association de longue date avec la culture sportive mondiale, après avoir bénéficié de partenariats avec des clubs de football de la Premier League pendant de nombreuses années. Les fans peuvent se tenir au courant du nouveau partenariat en suivant @ChivasRegal sur Instagram ou en visitant Chivas.com.

À propos de Chivas

Chivas Regal est le premier whisky écossais de luxe. Lancé en 1909, Chivas a joué un rôle essentiel dans la croissance de la catégorie des whiskies écossais dans le monde entier, avec plus de 4,6 millions de caisses de 9 litres vendues chaque année.

Chivas croit au pouvoir de l'assemblage dans la vie, ainsi que dans le scotch. En célébrant la prochaine génération de buveurs de whisky qui s'élèvent eux-mêmes et ceux qui les entourent pour forger de nouvelles voies vers le succès. C'est pourquoi la philosophie de Chivas est « I Rise, We Rise », un clin d'œil à l'importance du travail, de la communauté et de la destruction du livre des règles. Ces valeurs ont été inculquées par les frères fondateurs James et John Chivas, qui ont été les pionniers de l'art de l'assemblage du whisky dans l'Écosse du XIXe siècle et sont devenus des piliers de la communauté grâce à leur éthique de travail infatigable, à leur dynamisme et à leur motivation. Cette énergie se retrouve aujourd'hui dans la vision de Chivas, qui allie succès et générosité pour améliorer la vie des autres, qu'il s'agisse de mettre en lumière les communautés locales par le biais de Regal FC ou de soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs créatifs qui soutiennent des changements positifs dans la culture par le biais des plateformes New Regals.

Chivas mélange son berceau spirituel, le Speyside, en Écosse, à plus de 100 pays à travers le monde qui, ensemble, ont fait de Chivas le succès mondial qu'il est aujourd'hui. La gamme Chivas allie les classiques intemporels à l'innovation : Chivas 12, Chivas Extra, Chivas XV, Chivas Mizunara, Chivas 18, Chivas Ultis XX, Chivas 25 et Chivas Regal The Icon.

Chivas. Je me lève, nous nous levons.

www.Chivas.com

