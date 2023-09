Chloris Geospatial et Trove Research annoncent un partenariat pour apporter une transparence sans précédent aux projets de carbone forestier à l'échelle mondiale

BOSTON, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Chloris Geospatial Inc., une entreprise de technologie spatiale qui utilise les données d'observation de la Terre et l'apprentissage automatique pour produire des données et des renseignements sur le capital naturel, et Trove Research Ltd., la principale source de données et de renseignements sur les engagements climatiques des entreprises et le marché volontaire du carbone, annoncent leur partenariat pour apporter plus de transparence aux marchés du carbone et évaluer l'intégrité climatique des projets de carbone forestier.

Trove tirera parti de la technologie de pointe, leader sur le marché, de Chloris pour la mesure directe de mur à mur de la dynamique de la biomasse hors sol afin d'alimenter sa solution d'évaluation de l'intégrité à l'échelle du marché pour plus de 550 projets REDD+, ARR et IFM sur le marché du carbone volontaire. Le partenariat permettra d'obtenir la couverture la plus complète de l'intégrité de l'impact des émissions de tous les projets de carbone forestier du marché volontaire du carbone, ancré dans la science leader du marché pour la mesure de la dynamique du carbone forestier dans le temps depuis l'espace.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Chloris, le principal fournisseur de dynamique de la biomasse », a déclaré Tristan Loffler, responsable du projet carbone chez Trove. « Les données mondiales de Chloris s'alignent sur notre approche d'évaluation de l'intégrité d'une manière complète et cohérente sur l'ensemble du marché volontaire du carbone. Combiné à nos vastes ensembles de données internes et à notre connaissance approfondie du marché, ce partenariat renforce davantage la profondeur et la qualité de notre évaluation de l'intégrité au niveau du projet. »

« Nous sommes ravis que Trove ait choisi notre plateforme et notre produit de données pour son évaluation », a déclaré Marco Albani, co-fondateur et PDG de Chloris. « Notre mission n'est pas seulement de créer des connaissances de haute qualité sur le capital naturel avec l'observation de la Terre, mais de fournir ces connaissances là où elles peuvent stimuler les investissements pour une action climatique efficace. »

À propos de Chloris Geospatial :

Chloris Geospatial est une société de technologie qui fournit des connaissances scientifiques sur le carbone forestier à partir de données d'observation de la Terre, d'apprentissage automatique et d'IA. Notre mission est d'accélérer la transition vers des sociétés carboneutres et positives pour la nature avec les données les plus fiables, sûres et transparentes sur le capital naturel. La plateforme Chloris soutient les acteurs du marché du carbone avec des données de surveillance de pointe pour les projets basés sur la nature, couvrant à la fois les absorptions et les émissions évitées. De la déforestation à la dégradation des forêts, en passant par la croissance et la repousse des arbres : Chloris voit ce que l'atmosphère voit, pour chaque pixel de la planète et depuis l'an 2000.

www.chloris.earth

À propos de Trove Research

Trove Research est la principale source de données et de renseignements sur les engagements climatiques des entreprises et le marché volontaire du carbone, au service de centaines d'investisseurs, d'entreprises, de commerçants et de développeurs de projets. Nous sommes une société de données, d'analyse et de conseil spécialisée dans l'action climatique des entreprises, les marchés du carbone et la transition énergétique. Nos évaluations de l'intégrité des crédits de carbone fournissent des données transparentes sur l'intégrité de plus de 4 000 projets de carbone dans un large éventail de types de risques – y compris les impacts sur le développement durable, les risques juridiques et éthiques, ainsi que l'additionnalité, la quantification et la permanence.

www.trove-research.com

